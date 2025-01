Estreia de Fred Bruno no Globo Esporte alavanca audiência da Globo

O influenciador digital Fred Bruno começou sua jornada como apresentador do Globo Esporte em janeiro de 2025. Sob seu comando, o programa esportivo da Rede Globo registrou um aumento expressivo na audiência na cidade de São Paulo, refletindo a popularidade do apresentador que veio da internet. A estreia de Fred parece ter sido bem recebida, tanto por sua proposta inovadora quanto pela espontaneidade que trouxe à televisão.

Publicidade

No decorrer de sua primeira semana à frente do Globo Esporte, o programa obteve uma média de 9,6 pontos de audiência, promovendo um crescimento significativo. Tal resultado reflete um aumento de 5,5% na audiência comparado ao período anterior. Além disso, o desempenho do programa contribuiu com um incremento de 2,2% na média diária de audiência da Globo durante o horário de exibição.

Fred Bruno no Globo Esporte – Fonte: @fred

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual foi o Impacto de Fred Bruno no Globo Esporte?

Fred Bruno busca usar sua experiência na internet para criar uma conexão mais próxima com o público televisivo. Ele deseja trazer o mesmo dinamismo e proximidade que o tornaram conhecido nas plataformas digitais. Em entrevista ao programa Mais Você, Fred expressou o desejo de trazer uma sensação de imersão, aproximando o telespectador da tela, como se o apresentador estivesse pertinho de sua sala de estar. Essa abordagem tem como objetivo cativar tanto o público jovem quanto o mais tradicional.

Quais são as Estratégias de Fred Bruno para Engajar o Público?

Seguindo sua linha criativa, Fred Bruno planeja implementar estratégias familiares ao seu público da internet, mas adaptadas para a televisão. Entre essas estratégias, destaca-se a maneira de interagir quase intimamente com a câmera, trazendo uma sensação de conversa direta com os espectadores. Além disso, pretende utilizar segmentos dinâmicos e interativos, explorando o melhor dos recursos audiovisuais para manter o público atraído e engajado.

O Papel da Internet na Carreira de Fred Bruno

Vindo do canal Desimpedidos, Fred Bruno já tinha uma vasta experiência em tratar de conteúdo esportivo de maneira descontraída e envolvente. Esta bagagem serve como uma ponte para sua entrada na televisão, onde ele consegue aplicar conceitos modernos de comunicação e atrair diversos perfis de espectadores. A adaptabilidade que a internet proporciona ao apresentador tem sido uma peça chave em sua transição para uma audiência mais ampla e, muitas vezes, mais crítica.

Publicidade

Um Novo Caminho para o Jornalismo Esportivo

Fred Bruno representa uma nova geração de apresentadores que trazem o melhor do mundo digital para o jornalismo tradicional. Seu sucesso pode abrir portas para mais influenciadores cruzarem para o meio televisivo, tornando a programação mais dinâmica e relevante para novos públicos. O impacto de Fred no Globo Esporte é um exemplo de como o entretenimento esportivo pode evoluir ao combinar elementos da internet com formatos tradicionais de mídia.