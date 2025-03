Endrick se destaca em lista de jogadores jovens mais bem pagos do futebol

Estar no comecinho da carreira e já figurar entre os jogadores de futebol mais bem pagos da Europa é privilégio para poucos, especialmente para quem não nasceu no Velho Continente. Dentre os 15 atletas sub-21 com os maiores salários no futebol europeu, o atacante brasileiro Endrick, do Real Madrid, é o único não europeu da lista.

O lavantamento do site Bolavip Brasil levou em consideração todos os jogadores com 21 anos ou menos que atuam em todas as dez principais ligas nacionais da Europa: Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal, Turquia, Holanda, Bélgica e Grécia. Os dados foram extraídos do site especializado em finanças de futebol Capology.

O jogador sul-americano sub-21 mais bem pago na Europa

Endrick é o 14º jogador mais bem pago do futebol europeu, considerando apenas os atletas com 21 anos ou menos. São 4,16 milhões de euros por temporada (cerca de R$26 milhões).

Está imediatamente acima do brasileiro o alemão Florian Wirtz, astro do Leverkusen e da seleção alemã, com 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$28,2 milhões). Abaixo de Endrick está Fermín López, espanhol do Barcelona, que recebe 4 milhões de euros (R$25 milhões).

Entre os sul-americanos sub-21, Endrick é o mais bem pago na atualidade. Matías Soulé, argentino da Roma (ITA), recebe 3,7 milhões de euros (R$23,2 milhões), e Lucas Beraldo, brasileiro do Paris Saint-Germain, vem na sequência, com 3,27 milhões de euros (20,5 milhões).

Na lista dos 20 jovens mais bem pagos na Europa, os dois conseguem entrar: Matías Soulé é o 18º com o maior salário e Lucas Beraldo, o 19º.

Considerando apenas os jogadores com a mesma idade de Endrick, 18 anos, o atacante do Real Madrid é o terceiro mais bem pago do futebol europeu, atrás apenas de Zaire-Emery, francês do PSG, e Archie Gray, inglês do Tottenham (ING).

Os jogadores sub-21 mais bem pagos do futebol europeu

Quem apareceu no topo do levantamento foi Jude Bellingham, companheiro de Endrick no Real Madrid. Aos 21 anos, o inglês recebe por temporada 20,83 milhões de euros (cerca de R$130,4 milhões).

Depois dele está o alemão Jamal Musiala, do Bayern de Munique. Seu salário é de 18,87 milhões de euros por temporada (R$117,8 milhões).

Completa o pódio o espanhol Gavi, do Barcelona, com salário de 9,38 milhões de euros (R$58,8 milhões).

Jogadores sub-21 com maiores salários do futebol europeu:

1 – Jude Bellingham – (21 anos, inglês, Real Madrid): R$ 130,4 milhões

2 – Jamal Musiala (21 anos, alemão, Bayern de Munique): R$117,8 milhões

3 – Gavi (20 anos, espanhol, Barcelona): R$58,8 milhões

4 – João Neves (20 anos, português, PSG): R$56,4 milhões

5 – Zaire-Emery (18 anos, francês, PSG): R$52,6 milhões

6 – Leny Yoro (19 anos, francês, Manchester United): R$44,57 milhões

7 – Levi Colwill (21 anos, inglês, Chelsea): R$38,74 milhões

8 – Xavi Simons (21 anos, holandês, RB Leipzig): R$37,6 milhões

9 – Benjamin Sesko (21 anos, esloveno, RB Leipzig): R$35,4 milhões

10 – Arda Guler (19 anos, turco, Real Madrid): R$32,6 milhões

11 – Mathys Tel (19 anos, francês, Tottenham): R$31 milhões

12 – Archie Gray (18 anos, inglês, Tottenham): R$29 milhões

13 – Florian Wirtz (21 anos, alemão, Leverkusen): R$28,2 milhões

14 – Endrick (18 anos, brasileiro, Real Madrid): R$26 milhões

15 – Fermín López (21 anos, espanhol, Barcelona): R$25 milhões