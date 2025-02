Cruzeiro anuncia chegada do técnico português Leonardo Jardim

O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira, 4, por meio de suas redes sociais, a contratação do técnico português Leonardo Jardim. O vínculo é válido até o fim de 2026. Ele chega para substituir Fernando Diniz.

Jardim estava no comando do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e rescindiu seu contrato de forma amigável para assumir o clube mineiro. Ele chega acompanhado dos auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias.

O novo comandante da Raposa deve desembarcar em Belo Horizonte no próximo sábado, 8, a tempo de dirigir a equipe no clássico contra o Atlético Mineiro, que será disputado no domingo, 9, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Leonardo Jardim se destacou na Europa, com passagens marcantes por clubes como Olympiacos, Monaco e Sporting. Nos últimos cinco anos, esteve à frente de equipes no Oriente Médio, com trabalhos na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.