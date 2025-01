Como foram as estreias de Gabigol e Oscar na FC Series

Gabigol e Oscar participaram do empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e São Paulo, na última quarta-feira, 15, em partida válida pela FC Series, torneio de pré-temporada (antiga Flórida Cup), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Os reforços mais badalados das equipes para 2025 tiveram atuações discretas, bem como Dudu, que também reestreou pela Raposa. Matheus Pereira e Luciano marcaram os gols da partida.

Gabigol pouco tocou na bola e foi substituído no início da segunda etapa. O atacante ex-Flamengo tentou se movimentar e buscar jogo fora da área, mas não completou dribles, nem conseguiu finalizar.

Já Oscar, de volta ao Tricolor após 16 anos, entrou no segundo tempo e atuou por 47 minutos no amistoso. Após a partida, o jogador de 33 anos se disse satisfeito.

“Estou feliz por estrear, deu para criar algumas jogadas. É só o começo, primeiro amistoso da temporada. Também estou conhecendo mais nossos próprios jogadores”, avaliou Oscar.

