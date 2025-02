Clubes do Nordeste fecham os maiores patrocínio da história, veja lista

O futebol nordestino tem experimentado uma transformação significativa nos últimos anos, especialmente quando se trata de parcerias financeiras. Em 2025, cinco dos principais clubes da região alcançaram seus recordes de patrocínio, o que promete injetar até R$ 318 milhões ao longo dos contratos vigentes. Este marco sinaliza uma nova fase para o esporte local, dando aos clubes uma base mais sólida para competir no cenário nacional.

Esses acordos milionários são liderados por nomes como Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará, que têm beneficiado enormemente da colaboração com empresas de apostas esportivas. Desde a liberação dessa modalidade em 2018, estas empresas vêm se tornando as principais patrocinadoras, ocupando espaços de destaque nas camisas de diversos times.

Quais são os maiores contratos de patrocínio no Nordeste?

O Maior contrato de patrocínio é o do Bahia com a empresa Viva Sorte Bet, garantindo R$ 40 milhões anuais entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026. Em seguida, o Sport conta com o apoio da Bet Nacional, assegurando R$ 36 milhões por ano no mesmo período. Fortaleza, Vitória e Ceará completam a lista, com contratos menos valiosos, mas não menos significativos, variando de R$ 60 milhões a R$ 46 milhões no total.

O detalhe interessante é que, embora o Ceará tenha iniciado seu contrato com a Esporte da Sorte em maio de 2024, houve um aumento significativo de até 30% no valor do acordo, ressaltando a importância e o potencial de crescimento desses contratos ao longo dos anos.

Bahia: Viva Sorte – 40 milhões de reais

Sport: Bet Nacional – 36 milhões de reais

Fortaleza: Cassino – 30 milhões de reais

Vitória: bet7K – 20 milhões de reais

Ceará: Esportes da Sorte – 17,1 milhões de reais

Como a regulamentação das apostas influencia o futebol brasileiro?

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil introduziu um cenário de maior integridade e transparência para o futebol. Ao permitir que as casas de apostas operem legalmente, o governo não apenas combate a ilegalidade, mas também promove a responsabilidade social. Isso posiciona o país estrategicamente no mercado global, estimulando a economia local e proporcionando mais oportunidades de crescimento para os clubes.

Talita Lacerda, da Ana Gaming, destaca que essa mudança é benéfica para o desenvolvimento do setor, aumentando a competitividade dos clubes brasileiros no cenário internacional.

Quais os benefícios esperados desse investimento para os clubes nordestinos?

Os patrocínios robustos oferecem aos clubes do Nordeste a chance de investir em infraestrutura, talento e desenvolvimento de base, fatores essenciais para elevar o nível do futebol na região. Com mais recursos, os clubes podem não apenas reter seus principais jogadores, mas também atrair novos talentos que podem fazer a diferença em várias competições.

O aporte financeiro também permite que os clubes melhorem suas instalações, promovam atividades comunitárias e fortaleçam suas marcas no cenário mundial, criando um ciclo virtuoso que beneficia tanto os times quanto a sociedade ao seu redor.

Os contratos de patrocínio não representam apenas um grande ganho financeiro para os clubes nordestinos, mas também simbolizam a crescente influência e potencial da região dentro do futebol brasileiro. Ao alavancar essas parcerias, os clubes têm a oportunidade de quebrar barreiras históricas, pavimentando o caminho para um futuro promissor no futebol nacional e internacional.