CEO da FC Series cita expectativa por edição com Fla, São Paulo e mineiros

Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo farão sua pré-temporada em solo americano, na disputa do FC Series 2025, antiga Florida Cup. O CEO do evento, o ex-jogador brasileiro Ricardo Villar, concedeu entrevista à PLACAR TV e falou sobre sua expectativa para a competição, que terá início em 15 de janeiro.

O dirigente explica por que a competição se tornou atrativa para as equipes brasileiras nestes dez anos desde a primeira edição.

“A logística de alto nível é o foco número 1 dos clubes para preparar sua temporada e tem ainda o potencial comercial a ser explorado. Temos a Universal Orlando Resort, que agrega muito não só para o fã, mas para todos os clubes que trazem suas marcas. O Brasil também buscava algo diferente”, diz Villar.

“Encontramos um cenário de win-win (ganha-ganha), para o clube é importante é a preparação e traz uma visibilidade para as marcas em uma época que não acontece muita coisa no Brasil. É o marketing alinhado com o técnico”, complementou o empresário, idealizador e co-fundador da Florida Cup ao lado do sócio Ricardo Silveira.

Cruzeiro e Atlético-MG vão se enfrentar em 18 de janeiro, em Orlando. “Será o primeiro clássico mineiro fora do Brasil. Já tivemos São Paulo x Corinthians, Manchester City x Chelsea, Arsenal x Chelsea. Existe a rivalidade, claro, saudável, e [ter os clássicos] é um grande espetáculo.”

Ricardo Villar explicou a mudança de nome do evento, criado em 2015. “Em 2021 foi a última Florida Cup com esse nome. Fizemos a mudança [por causa da ampliação] para o meio do ano, quando passamos a atrair os grandes clubes europeus. O foco deles é outro, eles querem se espalhar por diversas partes dos Estados Unidos. Precisamos sair da casinha e fazer parcerias com polos importantes do país, como Vegas, Nova York, Ohio, e essa expansão exigiu uma mudança de nome.”

Datas e participantes da FC Series

O torneio de pré-temporada conta com cinco participantes: Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Orlando City e São Paulo.

A competição tem início marcado para o dia 15 de janeiro e chegará ao fim no dia 25. Três partidas serão disputadas no Inter&CO Stadium, em Orlando; e um confronto acontecerá no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami, time de Lionel Messi.

Último clube confirmado, o Flamengo realizará sua preparação em Gainesville, no norte da Flórida. A equipe carioca entrará em campo pela primeira e única vez no dia 19, ao enfrentar o São Paulo, e voltará ao Brasil no dia 24.

O evento já teve parceria com a Disney e, há 8 anos, tem parceria com o Universal Orlando Resort (os dois maiores players do mercado). Atualmente, é a maior plataforma de pré-temporada do mundo, recebendo Manchester City, Real Madrid, Chelsea, entre outros gigantes europeus, nas edições de verão americano (meio do ano).

Os jogos da FC Series 2025

15/01 – Cruzeiro x São Paulo – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

18/01 – Atlético-MG x Cruzeiro – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

19/01 – São Paulo x Flamengo – Chase Stadium – Fort Lauderdale, FL

25/01 – Orlando City x Atlético-MG – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

🔴⚫️ @flamengo is back in America this January! 🌏 🏆🇺🇸 Start the new season with preparation at the highest level. 🎟 Tickets on sale next week. Go to https://t.co/JI1OSRCGhZ and sign up for presale access pic.twitter.com/dyVUTltObp — FC Series (@FC_series) November 27, 2024

