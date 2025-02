CBF reformula arbitragem com ranking e consultores internacionais

No cenário do futebol brasileiro, a Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passa por uma significativa reestruturação. Este movimento busca elevar a qualidade das decisões arbitrárias nos jogos de futebol, reduzindo erros e aumentando a eficácia das execuções dentro de campo. Sob a gestão de Rodrigo Martins Cintra, a comissão visa implementar um sistema de ranking que valorize as atuações dos árbitros, destinando os mais bem avaliados para partidas de maior importância.

O ranking, apesar de ser baseado em estatísticas passadas, é uma ferramenta adaptativa, constantemente atualizada e examinada. Ele proporciona uma orientação para as escalas dos árbitros, assegurando que os mais preparados no momento certo atuem nos desafios mais complexos. A intenção é clara: garantir que o setor de arbitragem evolua continuamente, com o apoio de uma equipe meticulosamente treinada.

Dorival Júnior e Ednaldo Rodrigues na sede da CBF – EFE/ Antonio Lacerda

Quem compõe a nova comissão de arbitragem da CBF?

A recente reformulação estrutural da CBF traz um novo conjunto de profissionais ao centro das decisões arbitrárias. A comissão agora é formada por sete integrantes: Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida, Emerson Filipino Coelho e Rodrigo Martins Cintra, que atua como coordenador. Este time busca atuar em sinergia para tomar decisões assertivas para o futebol brasileiro.

Além do núcleo nacional, a CBF constitui um comitê de consultores internacionais. Nomes de peso como Néstor Pitana da Argentina, e Nicola Rizolli da Itália, ambos tendo experiência em finais de Copas do Mundo, contribuem semanalmente na análise e evolução do quadro nacional de árbitros, oferecendo uma perspectiva global sobre a qualidade do trabalho realizado.

Qual é o impacto esperado da nova estrutura de arbitragem?

Com o novo formato, a CBF objetiva não apenas melhorar a qualidade das decisões em campo, mas também padronizar e profissionalizar a arbitragem a longo prazo. Entre as iniciativas, está a criação de uma Escola Nacional de Arbitragem, voltada para uniformizar os ensinamentos e procedimentos necessários para a atuação de árbitros no país.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destaca que essa reestruturação reflete um esforço para desmistificar a percepção da arbitragem e promover um ambiente de trabalho mais profissional para os árbitros. A meta é que, nos próximos dois anos, a CBF desenvolva e apresente um projeto estruturado para a profissionalização à Câmara e ao Senado, cumprindo uma aspiração regulatória que há tempos está em pauta sem uma implementação efetiva.

A inovação na arbitragem pode diminuir os erros?

É fundamental entender que, embora o objetivo seja diminuir as falhas, erros humanos ainda são uma realidade no futebol. No entanto, a nova estrutura tem por finalidade mitigar tais falhas através de uma gestão aprimorada e avaliações contínuas. Com analistas e observadores experientes na linha de frente, é possível oferecer apoio e corrigir erros em tempo hábil, incrementando a qualidade das interpretações feitas durante os jogos.

Com todas essas mudanças, o futebol brasileiro pode dar um passo relevante rumo a uma experiência esportiva mais justa e precisa para todos os envolvidos, desde os atletas até os torcedores.

