CazéTV anuncia fim de transmissões em 2025

A CazeTV, um dos mais populares canais de streaming do Brasil, anunciou que deixará de transmitir campeonatos na plataforma Twitch a partir de 2025. Este anúncio foi feito recentemente por Casimiro Miguel, influenciador digital e nome por trás da CazeTV. Os problemas recorrentes de banimento durante as transmissões foram apontados como a principal razão para essa decisão.

Publicidade

Segundo Casimiro, mesmo com a compra dos direitos necessários para transmitir eventos esportivos, a plataforma Twitch frequentemente punia o canal, alegando violação de direitos. Essa situação não apenas prejudicava a transmissão como também afetava a credibilidade da CazeTV. Esse foi um dos fatores determinantes para a mudança para outras plataformas de streaming.

NFL no Brasil, Divulgação/NFLBrasil



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

O Impacto das Restrições Geográficas nas Transmissões

A temporada 2024/2025 evidenciou um dos desafios enfrentados pela CazeTV: a utilização de VPNs para burlar restrições geográficas. Em agosto de 2024, a CazeTV teve que cancelar a transmissão de uma rodada do Campeonato Francês após internautas franceses acessarem o conteúdo, o que é proibido pelas regras da plataforma. Esse incidente foi um dos muitos que causaram notificações e cancelamentos de transmissões ao vivo.

Publicidade

Essas restrições complicam a operação de canais de streaming que, apesar de adquirirem os direitos de transmissão, enfrentam dificuldades em gerenciar o acesso internacional aos seus conteúdos. Casimiro destacou que essa situação desgastante contribuiu para a decisão de cessar as atividades na Twitch no próximo ano, mantendo apenas alguns eventos menores na plataforma, como a Copa Acerj e a Kings League.

Quais Plataformas a CazeTV Utilizará no Futuro?

Com a saída da Twitch, a CazeTV continuará suas transmissões no YouTube, oferecendo acesso gratuito ao público. Desde a Copa do Mundo de 2022, o canal tem se destacado, atraindo uma grande audiência e fechando contratos para diversas competições nos próximos anos. A escolha do YouTube resulta de uma experiência mais estável e favorável para o tipo de conteúdo que a CazeTV entrega.

Essa mudança estratégica auxilia a CazeTV a preservar sua credibilidade e a garantição de uma experiência de visualização mais tranquila para seus espectadores. A expectativa é que a audiência continue forte, agora sem as interrupções que ocorriam na Twitch.

Publicidade

Quais Campeonatos Serão Transmitidos pela CazeTV?

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

Conference League (até 2026/27)

Ligue 1 (até 2026/27)

NFL (jogos internacionais)

Com um calendário repleto de eventos importantes, a CazeTV reforça seu compromisso em fornecer um conteúdo esportivo diversificado e acessível a um público amplo. A continuidade dessas transmissões demonstra não apenas a popularidade do canal, mas também sua capacidade de adaptação em um cenário digital em constante mudança.