Cano mantém um jejum de quase dois anos contra o Flamengo

Germán Cano, renomado centroavante argentino do Fluminense, enfrenta um momento desafiador em sua carreira, próximo de completar dois anos sem marcar gols contra um de seus maiores rivais, o Flamengo. O jejum prolongado se destacou mais uma vez após o empate sem gols entre as equipes, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, realizado no Maracanã.

O último gol de Cano contra o Flamengo remontava ao dia 9 de abril de 2023, quando ele brilhou ao marcar duas vezes na vitória que garantiu ao Fluminense o bicampeonato carioca sobre o adversário. Naquela ocasião, Cano já acumulava um histórico impressionante de sete gols em oito partidas contra o Flamengo. Contudo, desde então, ele não conseguiu repetir tal façanha, passando por uma sequência de sete confrontos sem balançar as redes.

Quais são os números de Cano pelo Fluminense?

No geral, Germán Cano mantém uma trajetória admirável com a camisa tricolor. O Flamengo se destaca como sua principal vítima, seguido pela Portuguesa-RJ e o Olimpia do Paraguai, contra os quais marcaram cinco gols cada. O atacante argentino já contabiliza 95 tentos em sua trajetória pelo clube carioca.

Cano teve um desempenho brilhante nos primeiros dois anos, quando cravou 84 gols. No entanto, ele enfrentou uma série de lesões no ano passado, que atrapalharam sua continuidade e o impediram de manter o mesmo ritmo. Recuperado, ele já marcou quatro vezes em apenas seis jogos disputados nesta temporada.

Como isso afeta o Fluminense no campeonato?

O recente empate com o Flamengo não foi favorável para as aspirações do Fluminense no Campeonato Carioca. Ocupando a oitava posição, com 11 pontos, o time tem chances limitadas de avançar para as semifinais. A equipe procura redimir-se na próxima partida, enfrentando o Nova Iguaçu no Maracanã.

Embora a classificação não dependa apenas de seus resultados, o Tricolor precisa acumular vitórias nas próximas rodadas para manter viva a esperança de prosseguir na competição. Cano, como um dos principais artilheiros da equipe, terá papel crucial no desafio pela recuperação do time.

Qual é o futuro de Cano no Fluminense?

Gerando expectativa e interesse dos torcedores, o futuro de Cano no Fluminense e sua evolução contínua permanecem em pauta. Com o tempo, ele deve buscar novas oportunidades para superar suas dificuldades recentes e potencializar seu já destacado histórico no clube.

Concentrando-se na recuperação completa e na forma física aprimorada, Cano poderá novamente destacar-se no cenário futebolístico. Os próximos jogos servirão como uma oportunidade crucial para demonstrar sua capacidade e liderança dentro de campo, contribuindo para o sucesso do Fluminense.