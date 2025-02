Cano atinge melhor início de temporada pelo Fluminense

Em 2025, o atacante argentino Germán Cano tem se destacado no cenário do futebol brasileiro com um início de temporada notável pelo Fluminense. Após um ano marcado por dificuldades físicas em 2024, Cano voltou aos gramados com uma performance revigorada. Ao marcar contra o Vasco, o jogador argentino atingiu quatro gols em apenas cinco jogos, aproximando-se rapidamente do impressionante marco de cem gols pelo clube tricolor.

Publicidade

Desde que chegou ao Fluminense, Cano vem construindo uma trajetória marcante. No primeiro ano pelo clube, em 2022, ele superou as expectativas ao balançar as redes 44 vezes, embora seu início naquela temporada tenha sido modesto, com apenas um gol nos primeiros cinco jogos. Em 2023, manteve-se em alta, sendo peça-chave na conquista da Conmebol Libertadores, fechando o ano com 40 gols. Contudo, 2024 foi um ano desafiante, onde as lesões diminuíram significativamente seu desempenho.

Artilheiro da Libertadores, Germán Cano decide nos minutos finais e coloca o Fluminense na final – Marcelo Gonçalves/Fluminense

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Cano Conquistou os Torcedores do Fluminense?

Cano rapidamente se tornou um dos jogadores mais querida pela torcida do Fluminense devido à sua capacidade decisiva e habilidade em momentos críticos. Além de sua técnica apurada, a entrega em campo e a presença constante no ataque foram fatores que cativaram os torcedores. O gol recente contra o Vasco é exemplo disso, onde ele não só marcou, mas também manteve a tendência de marcar contra ex-clubes, uma característica que ficou conhecida como a “lei do ex”.

Até o momento, Cano contabilizou um total de 178 jogos pelo clube, perfazendo uma média de gols por partida que destaca sua importância para o time. Embora o Flamengo seja o clube que mais sofreu gols do atacante, com um total de sete, o Vasco está se aproximando rapidamente dessa marca, com quatro gols sofridos até então. Essa capacidade de marcar contra rivais diretos adiciona uma camada extra de empolgação às suas atuações.

Quais Clubes Sofreram Mais com o Talento de Cano?

Além do Flamengo, outros clubes também têm história de sofrer com a habilidade de Germán Cano. Entre as vítimas frequentes, Olimpia e Portuguesa-RJ já sentiram o peso de suas finalizações decisivas, ambos sofrendo cinco gols. Clubes como Corinthians, Fortaleza e São Paulo também estão na lista dos que enfrentaram dificuldades para segurar o atacante argentino, cada um com quatro gols sofridos.

Publicidade

7 GOLS – Flamengo

5 GOLS – Olimpia (PAR) e Portuguesa-RJ

e 4 GOLS – Audax, Corinthians, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco e Volta Redonda

Vasco e 3 GOLS – Athletico-PR, Atlético-MG, Bangu, Cruzeiro, Goiás, Oriente Petrolero (BOL), River Plate (ARG) e Sporting Cristal (PER)

2 GOLS – América-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Red Bull Bragantino, Santos e Vila Nova

1 GOL – Atlético-GO, Bahia, Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Coritiba, Cuiabá, Grêmio, Juventude, Millonarios (COL), Palmeiras, Paysandu e Sampaio Corrêa-RJ

O Desafio do Centésimo Gol e o Futuro de Cano no Fluminense

Com 95 gols marcados até agora pelo Fluminense, Germán Cano está prestes a alcançar um dos marcos mais significativos para um jogador de futebol: o centésimo gol por um clube. Essa meta não só representa um feito pessoal de grande valor, mas também um testemunho de seu impacto duradouro e contribuição ao time. A expectativa é de que ele continue a marcar gols decisivos, apoiando o Fluminense em suas campanhas nacionais e internacionais.

O próximo desafio será contra o Flamengo, um adversário tradicional e símbolo de rivalidade, onde Cano já demonstrou sua eficiência em diversas ocasiões. O futuro parece promissor para o atacante, que demonstrou resiliência e determinação ao longo de sua carreira, superando lesões e desafios para se firmar como uma peça essencial no elenco tricolor.