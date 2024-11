Botafogo já acumula mais de 60 expulsões em 2024

A temporada de 2024 tem sido um teste de resistência para o Botafogo, particularmente em relação ao número de expulsões que a equipe sofreu. Com um total de oito expulsões em 66 jogos — o que resulta em uma média de um jogador expulso a cada oito partidas —, o Botafogo está enfrentando sérios desafios que afetam seu desempenho em competições-chave.

Os cartões vermelhos surgiram ao longo de várias competições, como o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, levantando debates sobre a disciplina do time e as decisões das arbitragens.

Partidas Marcantes pelas Expulsões

Cada expulsão teve seu impacto em momentos críticos para o Botafogo. No Campeonato Carioca, por exemplo, Janderson foi expulso aos 49 do segundo tempo contra o Volta Redonda, mesmo terminando com a vitória. Situações semelhantes ocorreram pela Pré-Libertadores e Brasileirão, demonstrando um padrão consistente de dificuldades em diferentes cenários competitivos.

14/02 – Volta Redonda 0 x 3 Botafogo (Campeonato Carioca): Janderson expulso.

13/03 – Bragantino 1 x 1 Botafogo (Pré-Libertadores): Damián Suárez expulso.

14/04 – Cruzeiro 3 x 2 Botafogo (Brasileirão): Alexsander Barboza expulso.

28/05 – Júnior-COL 0 x 0 Botafogo (Libertadores): Diego Hernández expulso.

03/08 – Atlético-GO 1 x 4 Botafogo (Brasileirão): Tchê Tchê expulso.

07/08 – Bahia 1 x 0 Botafogo (Copa do Brasil): Gregore expulso no primeiro tempo.

25/09 – São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores): Gatito Fernández expulso no banco.

30/10 – Peñarol 3 x 1 Botafogo (Libertadores): Mateo Ponte expulso.

Influência das Expulsões no Desempenho

Os jogos do Botafogo foram significativamente afetados pelas expulsões. Na Copa do Brasil, contra o Bahia, a expulsão no início do jogo fez com que a equipe tivesse que se reestruturar, culminando na sua eliminação. Nesse caso, a arbitragem foi muito contestada, principalmente após a atuação do VAR.

Na Libertadores, a ausência de Mateo Ponte nas etapas finais prejudicou a estratégia do técnico na decisiva partida contra o Atlético-MG. Tais eventos destacam a necessidade de uma gestão disciplinar mais eficaz por parte da equipe técnica e dos jogadores.

Reações às Decisões de Arbitragem

A resposta do Botafogo foi marcada por insatisfação frente a algumas decisões dos árbitros. A expulsão de Gregore contra o Bahia gerou críticas, sendo vista como excessivamente rigorosa. O CEO da SAF, Thairo Arruda, prometeu agir junto à CBF para revisar tais decisões, buscando soluções que amenizem o impacto negativo no desempenho do clube.

Essas reações refletem a preocupação com o nível da arbitragem e como essas decisões podem alterar drasticamente os resultados dos confrontos.

O que essas expulsões podem causar?

O Botafogo enfrenta o desafio de balancear sua abordagem técnica e disciplinar em campo. As expulsões deste ano destacam a necessidade de uma combinação de habilidade técnica e comportamento responsável. Aprender com essas dificuldades será crucial para o sucesso do Botafogo em futuras competições.