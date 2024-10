Bola de Ouro 2024: quem são as promessas que podem ganhar no futuro?

No cenário do futebol internacional, novos talentos continuam a emergir, com uma crescente lista de jogadores jovens que brilham em diversas ligas e competições globais. Em 2024, nomes como Vini Jr e Bellingham se destacam como candidatos à Bola de Ouro, mas há também uma geração de jogadores sub-23 que está atraindo olhares por suas performances excepcionais.

Publicidade

Esses atletas, com atuações consistentes e habilidades notáveis, já chamam a atenção dos grandes clubes e prometem figurar entre os melhores do mundo. A seguir, um panorama sobre algumas dessas jovens promessas que pavimentam seu caminho rumo ao sucesso mundial no futebol.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem são as maiores promessas do futebol sub-23?

No Bayer Leverkusen, Florian Wirtz emerge como um meio-campista extremamente habilidoso, conhecido por seus passes precisos e visão de jogo, sendo fundamental para sua equipe. Aos 21 anos, Wirtz já é considerado um dos melhores da Bundesliga, destacando-se pela maturidade em sua atuação e contribuindo para uma temporada invicta no Campeonato Alemão.

No Barcelona, Lamine Yamal, de apenas 17 anos, já exibe um talento fora do comum. Com agilidade e habilidade para driblar defesas com facilidade, ele tem sido uma peça-chave para a seleção espanhola na Eurocopa de 2024. Endrick, atacante de 18 anos do Real Madrid, também é um jovem promissor, reconhecido por sua força e precisão dentro de campo, vislumbrando um futuro brilhante no cenário internacional.

Quais jogadores sub-21 podem surpreender no futebol europeu?

Estêvão, do Palmeiras, é considerada uma das maiores promessas do Brasil. Sua habilidade e agilidade já despertaram o interesse do Chelsea, onde ele deverá se transferir em breve. Na Inglaterra, Cole Palmer, com 22 anos, vem se destacando no Chelsea após brilhar na Eurocopa.

Publicidade

Além disso, Gavi, de 20 anos do Barcelona, combina técnica e intensidade no meio-campo, enquanto Arda Güler, de 19 anos, mostra seu talento no Real Madrid com dribles e visão de jogo excepcionais. Esses jovens jogadores têm provado que, mesmo a pouca idade, podem atuar em alto nível nos maiores palcos do futebol.

Como os jogadores sub-20 estão se destacando internacionalmente?

Exemplos de talento brasileiro no exterior incluem Savinho, do Manchester City, que impressiona com seu drible e já conquistou títulos na Europa. No Equador, Kendry Páez, de 17 anos, do Independiente del Valle, destaca-se por seu controle de bola e criatividade, atraindo o interesse de clubes como o Chelsea.

Esses jogadores não apenas empolgam os fãs, mas também prometem escrever um futuro brilhante para o futebol mundial. Com habilidades notáveis e capacidade de influenciar jogos, estão prontos para deixar sua marca no esporte mais popular do mundo.