Bidon renova com o Corinthians com aumento de multa

O Corinthians começou 2025 com uma alteração importante em seu elenco, anunciando a renovação de contrato do meia Breno Bidon. O acordo foi finalizado nesta segunda-feira (06), com validade até 31 de dezembro de 2029. O anúncio ocorreu no CT Dr. Joaquim Grava, onde o jogador já treina com a equipe principal desde sua promoção.

A renovação de Breno Bidon é considerada estratégica pelo Corinthians. O clube fixou a multa rescisória em R$ 370 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 632 milhões) para transações internacionais, protegendo assim um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro.

Breno Bidon: Sua Trajetória no Corinthians

Breno Bidon chamou a atenção ao vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 pelo Corinthians, o que garantiu sua promoção imediata ao time principal. Desde então, o meia de 19 anos acrescentou experiência ao elenco profissional, com 45 jogos disputados e um gol marcado pelo clube.

Nas categorias de base do Corinthians, Bidon se destacou pela técnica apurada e visão de jogo, qualidades que não passaram despercebidas pela comissão técnica, resultando em sua ascensão ao time principal. A renovação de contrato reflete seu desempenho consistente e a confiança do clube em seu futuro.

Impacto da Renovação para o Corinthians

Ao renovar o contrato de Breno Bidon, o Corinthians reafirma sua estratégia de investir na formação de seus atletas. Com uma multa rescisória alta, o clube se protege de interesses de outros times, tanto nacionais quanto internacionais. Isso demonstra a intenção de criar um elenco robusto com talentos formados no próprio clube.

A permanência de Bidon fortalece o time na busca por títulos e serve de exemplo para jovens que aspiram a brilhar nas categorias de base do clube. O foco na formação de jogadores tem sido um dos pilares do sucesso do Corinthians em competições de base.

Próximos Passos para Breno Bidon

Breno Bidon retomará os treinamentos com o elenco nesta terça-feira (7), iniciando sua preparação para a temporada de 2025. Além de suas atividades com o Corinthians, ele também terá compromissos com a Seleção Brasileira sub-20, apresentando-se este mês para o Torneio Sul-Americano Sub-20 — uma chance de demonstrar seu talento em nível internacional.

Os desafios e oportunidades em sua carreira são grandes, e Bidon tem potencial para se firmar como peça chave no Corinthians e na Seleção Brasileira, aproveitando sua experiência para beneficiar ambas as equipes.