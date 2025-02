Bahia x América RN: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

O confronto entre Bahia e América-RN promete agitar as disputas no Grupo B da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 12 de abril. A partida será realizada na Arena Fonte Nova e começará às 19h, horário de Brasília. Os torcedores terão a oportunidade de acompanhar cada lance através do Premiere (pay-per-view) e Disney+.

Com ambos os times somando quatro pontos, o Bahia ocupa a liderança do grupo graças ao saldo de gols, empatado com o Alvirrubro. Essa partida oferece uma chance crucial para qualquer um dos clubes assumir a liderança isolada e dar um passo significativo em direção à classificação para a próxima fase.

Como está o elenco do Bahia?

Para o técnico Rogério Ceni, que já está preparando o Bahia para a Pré-Libertadores, a Copa do Nordeste é uma competição que requer foco total. Assim, ele implementará força máxima no jogo contra o América-RN, poupando seus jogadores apenas no Estadual para evitar desgaste.

Entretanto, o Esquadrão de Aço terá de lidar com desfalques significativos, como o de Iago Borduchi e Michel Araújo, que não estarão disponíveis para o jogo de quarta-feira. Michel Araújo ainda está em processo de recuperação de lesão e, embora integrando os treinos, não está em sua plena capacidade física.

O time anunciado para o confronto conta com jogadores como Marcos Felipe no gol, Santiago Arias na defesa, e a jovem promessa, Lucho Rodríguez, no ataque, formando um grupo competitivo e preparado para lutar pela vitória.

Por que Lucho Rodríguez é importante para o Bahia?

Lucho Rodríguez vem se destacando como artilheiro do Tricolor Baiano, com quatro gols na temporada. O atacante uruguaio chamou a atenção ao marcar seu primeiro hat-trick contra o Colo Colo-BA recentemente. Com apenas 21 anos, Lucho tem desempenhado o papel de ‘camisa 9’, mostrando versatilidade e habilidade em diferentes posições do ataque.

Esse talento não passa despercebido pelos olhares da comissão técnica, tornando Lucho uma peça-chave no esquema de Rogério Ceni. Sua capacidade de manipular a linha de frente tem sido fundamental para a estratégia do time.

Quais são os desafios do Bahia na Copa do Nordeste?

O Bahia enfrenta vários desafios na Copa do Nordeste, uma competição que sempre oferece muita emoção e competitividade. Além de superar adversários de peso como o América-RN, a equipe de Salvador tem que equilibrar suas forças entre diferentes competições, como o Campeonato Baiano e a Pré-Libertadores.

A estratégia do time, sob a orientação de Rogério Ceni, tem sido manter a competitividade em campo sem comprometer a saúde e performance dos jogadores. Isso significa escolhas difíceis de elenco e gestão eficiente de tempo e recursos.