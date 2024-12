Artur Jorge não fica no Botafogo em 2025, diz site

A passagem de Artur Jorge pelo Botafogo deve chegar ao fim. Segundo informações do ge, o treinador português aceitou uma proposta do Al-Rayyan, do Catar, e deixará o comando do Glorioso.

O clube árabe irá pagar a multa rescisória de 2 milhões de euros (aproximadamente 12,9 milhões de euros). O valor era o último impeditivo para tirar o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Desde o final da temporada, Artur Jorge evitava confirmar sua permanência no clube, postura que incomodou a diretoria alvinegra. Mesmo com o desejo do Botafogo de renovar seu contrato até o final de 2025, não houve um movimento concreto para atender ao pedido do treinador por um aumento salarial.

O português encerra sua trajetória no clube com um bônus de 17,1 milhões se reais por cláusulas contratuais. O valor está vinculado aos acréscimos pelos títulos conquistados.

Artur Jorge foi contratado em abril de 2024 e liderou o Botafogo em 55 partidas. Ao todo, ele somou 31 vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas.