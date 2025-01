Alex Telles revela que quase não fechou com o Botafogo

Alex Telles é um nome que merece respeito no futebol, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Conhecido por sua habilidade como lateral-esquerdo, Telles conquistou títulos significativos ao longo de sua carreira, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores com o Botafogo. Contudo, sua carreira poderia ter tomado rumos diferentes antes de se unir ao Botafogo.

Antes de se juntar ao time carioca, Telles esteve perto de retornar ao Porto, onde jogou de 2016 a 2020. Todavia, a falta de vagas no plantel do Porto o impediu, direcionando-o a novas oportunidades em sua carreira.

Decisões de Alex Telles ao Escolher o Botafogo

Depois de sua passagem pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, Telles considerou diversas propostas, incluindo uma do Grêmio, clube ao qual ele tinha laços sentimentais. No entanto, o compromisso já firmado com o Botafogo e o desejo de lutar por títulos pesaram em sua decisão. A proposta do Botafogo era não só competitiva financeiramente, mas também esportivamente atrativa, especialmente pela participação na Copa Libertadores. Aspectos como a presença de um treinador conhecido e a chance de viver no Rio de Janeiro também influenciaram sua escolha.

O Papel de Telles no Botafogo

Alex Telles rapidamente se destacou no Botafogo, participando de 16 jogos e contribuindo com gols decisivos, como na partida contra o Atlético-MG em Buenos Aires, que garantiu o título da Libertadores. Sua performance consolidou sua posição como peça chave no elenco.

A decisão de Telles de se juntar ao Botafogo, mesmo diante de outras opções, provou ser benéfica tanto para ele quanto para o clube, evidenciando seu foco em triunfar e alcançar novas glórias no futebol brasileiro.

Futuro de Alex Telles

Aos 32 anos, Telles ainda tem muitos desafios a enfrentar em sua carreira. Sua determinação e foco em obter conquistas sugerem mais sucessos à frente. A trajetória de Telles destaca decisões bem calculadas e a valiosa experiência adquirida fora do país, que ele traz de volta ao cenário nacional.

O impacto de Alex Telles no futebol continua forte, e suas escolhas até agora inspiram novos talentos, consolidando sua importância no esporte, dentro e fora do Brasil.