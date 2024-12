Time Italiano quer tirar Ancelotti do Real Madrid

De acordo com os últimos rumores da mídia esportiva, a Roma já está se movimentando para definir sua estratégia técnica para a próxima temporada, mesmo após a recente contratação de Claudio Ranieri. A especulação gira em torno do interesse do clube no renomado técnico Carlo Ancelotti. Essa possibilidade é levantada em um momento em que Ranieri tem mostrado competência, conduzindo a equipe em uma série de boas apresentações.

Publicidade

Ancelotti tem uma forte ligação histórica com a Roma, onde jogou por quase uma década, período em que conquistou um título da Serie A e quatro Copas da Itália. O possível retorno dele à Roma está também associado à ideia de integrar Davide Ancelotti, seu filho, visando continuidade na abordagem técnica do clube.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por Que Carlo Ancelotti é uma Opção Considerada?

Atualmente no comando do Real Madrid, com contrato até 2026, a possível ida de Ancelotti para a Roma desperta interesse por vários motivos. Sua carreira é marcada por diversas conquistas em importantes clubes europeus, o que o coloca entre os técnicos mais admirados do futebol. Além disso, sua experiência em times como Milan, Chelsea e Bayern de Munique reflete uma conexão eficaz entre tradição e inovação, algo apreciado pela diretoria da Roma.

A chegada de Ancelotti também é vista como uma chance de construir um legado estrutural e simbólico para a Roma. A atuação de Davide Ancelotti, já envolvido em comissões técnicas de diferentes clubes, seria um fator estratégico para o futuro do time, indo além das táticas imediatas.

Quais São Outras Alternativas Para a Roma?

A despeito de Ancelotti ser a preferência, a Roma está de olho em outras opções no mercado técnico. Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus, é outro nome considerado, devido ao seu histórico de liderança em equipes de elite na Serie A. Gian Piero Gasperini, atual técnico da Atalanta, também é mencionado, embora com menos força.

Publicidade

A escolha entre esses candidatos não se baseia apenas na expertise técnica, mas também na habilidade de se adaptar às exigências estratégicas do clube e ao perfil do elenco atual. As experiências passadas na liga italiana demonstram que ajustar o estilo de jogo à cultura e aos recursos humanos do clube é essencial.

Ranieri Poderá Continuar no Cargo?

Ainda que haja especulações, a Roma não afasta a possibilidade de manter Ranieri, especialmente por seu trabalho revitalizador desde que assumiu o time. Encarregado de recuperar um início de temporada desfavorável, Ranieri conseguiu melhorar significativamente a performance da equipe, com uma série convincente de vitórias.

Com contrato até o fim da temporada 2024/25, há uma expectativa de que Ranieri possa continuar na Roma em um papel consultivo. Isso permitiria uma transição suave para um novo treinador e garantiria um alinhamento com a cultura e os objetivos de longo prazo do clube.

Objetivos Futuros da Roma

Pensar em mudanças no comando técnico vai além de apenas um ajuste tático; envolve uma revisão na estrutura e filosofia de jogo. A direção da Roma, ao avaliar próximos passos, equilibra aspectos esportivos com as consequências para a marca e legado do clube. A busca por um técnico de prestígio é parte de um esforço estratégico para fortalecer sua posição no campeonato.

Portanto, com um olhar na próxima temporada, escolhas criteriosas serão essenciais para que a Roma alcance maior competitividade e relevância na cena europeia e doméstica, estabelecendo um ciclo positivo de crescimento e conquistas esportivas.