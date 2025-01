Supercopa da Itália: tudo sobre a final entre Inter e Milan

Inter de Milão e Milan se enfrentam nesta segunda-feira, 6, pela final da Supercopa da Itália, no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita. A partida define o primeiro troféu do futebol italiano na temporada 2024/25.

O jogo será transmitido gratuitamente pelo YouTube. Os canais responsáveis pela transmissão são a CazéTV e o NSports.

A Inter chega ao Derby della Madonnina embalada. Em fase de cinco vitórias consecutivas, a equipe de Simone Inzaghi passou pela Atalanta na semifinal, vencendo por 2 a 0.

Do outro lado, os rossoneri passam por momento de reequilíbrio. Depois de instabilidade com o técnico Paulo Fonseca, o Milan apresentou Sérgio Conceição, que estreou com vitória na semi da Supercopa, em virada sobre a Juventus por 2 a 1.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Corrêa e Lautaro. Técnico: Simone Inzaghi.

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Fofana, Bennacer, Pulisic, Reijnders, Jiménez; Morata. Técnico: Sérgio Conceição