Sem Neymar: Messi aponta quem o marcou no Barcelona

Nos 125 anos de história do Barcelona, muitos jogadores deixaram suas marcas indeléveis no clube, mas poucos tiveram um impacto tão significativo quanto Lionel Messi. Recentemente, o craque argentino compartilhou suas memórias e experiências como jogador do Barcelona em uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. Ao longo de sua carreira, Messi não apenas conquistou títulos individuais e coletivos, mas também destacou jogadores e treinadores que marcaram sua trajetória no time catalão.

Em seu depoimento, Messi mencionou figuras que o influenciaram durante seu tempo no Barcelona. Além da importância dos títulos conquistados, o argentino enfatizou aspectos pessoais e profissionais que definiram seu caminho no clube. Duas destas figuras foram especialmente mencionadas por Messi por suas contribuições significativas.

Quais figuras históricas marcaram a trajetória de Messi no Barcelona?

Lionel Messi destacou dois grandes nomes que desempenharam papéis fundamentais em sua carreira no Barcelona. Ele mencionou Pep Guardiola e Ronaldinho Gaúcho como influências cruciais por diferentes razões. Sob a orientação de Guardiola, o Barcelona viveu um período de glórias sem precedentes, caracterizado por uma filosofia de jogo que encantou torcedores ao redor do mundo. Para Messi, Guardiola não foi apenas um treinador, mas um mentor que ajudou a elevar seu desempenho a níveis fenomenais.

Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, teve um papel mais pessoal, sobretudo na integração de Messi ao time principal. O brasileiro foi fundamental ao acolher o jovem Messi, proporcionando um ambiente acolhedor que facilitou sua adaptação. A influência de Ronaldinho foi além da amizade, demonstrando o poder de um líder em cultivar talentos em ascensão.

“Acho que há dois que me marcaram muito por motivos diferentes. Pep [Guardiola], porque o tive como treinador durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca teríamos imaginado, e Ronaldinho [Gaúcho], pela forma como me recebeu, como ele me ajudou, ele me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time titular”

“Também me lembro muito do Andrés [Iniesta] ou do Xavi e dos três que jogam comigo aqui em Miami [Busquets, Alba e Suárez], que também são amigos. E claro, uma menção especial para Tito Vilanova, de quem temos tantas saudades”

Messi e suas conexões com colegas do Barcelona

A amizade e o companheirismo sempre foram peças centrais na carreira de Messi. O argentino fez questão de mencionar nomes que, além de colegas de equipe, tornaram-se seus amigos pessoais. Andrés Iniesta e Xavi Hernández são exemplos de companheiros com quem Messi compartilhou não apenas o campo, mas momentos marcantes de harmonia e jogo coletivo.

Mesmo após sua transferência para o Inter Miami, Messi manteve laços estreitos com ex-colegas, como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, todos atualmente também em Miami. A camaradagem entre eles mostra como o futebol pode transcender fronteiras e criar vínculos duradouros.

Quais são os desejos de Messi para o futuro do Barcelona?

Apesar de sua mudança para a Major League Soccer (MLS), o legado de Messi no Barcelona permanece significativo. O argentino expressou seu desejo de que o clube continue a ser uma referência mundial no futebol, sempre lutando por títulos. Para ele, o Barça deve manter uma mentalidade vencedora, buscando sempre o primeiro lugar, uma exigência tanto dos torcedores como de sua própria história.

Em sua declaração, destaca-se o compromisso de Messi com a essência do Barcelona, desejando que o clube retome sua posição de destaque, não apenas dentro do campo, mas também na liderança esportiva internacional.

Considerações finais sobre o papel de Messi na história do Barcelona

O relato de Messi sobre suas experiências no Barcelona não apenas celebra a rica história do clube, mas também sublinha as relações pessoais e profissionais que definiram sua jornada. A partir de suas palavras, percebe-se que o futebol é mais do que um esporte; é uma comunidade de indivíduos que, juntos, criam memórias duradouras. Por vários anos, Messi foi a encarnação da magia do Barcelona, inspirando gerações de jogadores e fãs mundo afora.