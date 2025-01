Rúben Amorim explica baixa utilização de Casemiro

Rúben Amorim, desde sua chegada ao comando do Manchester United, tem trazido uma abordagem distinta para o time inglês. Com uma visão própria sobre como quer suas equipes em campo, Amorim tem precisado fazer escolhas complexas em relação ao elenco. Essa abordagem define escolhas não apenas táticas, mas também estratégicas com relação a quais jogadores melhor se encaixam no esquema desejado.

Publicidade

Essa filosofia de jogo de Amorim tem implicações diretas na utilização ou não de certos jogadores, como o volante brasileiro Casemiro. Essa situação foi tema de discussão durante uma entrevista coletiva do treinador, onde explicou como a visão que tem do jogo influencia nas opções que faz ao escalar a equipe.

“Ele tem que ter as características e depois eu tenho que escolher o jogador com as características de como vejo o jogo. É assim mesmo e tenho que fazer algumas escolhas, quero jogar um jogo que às vezes é diferente dos outros treinadores e tenho que escolher com base nisso. Isso é tudo”, disse o técnico em entrevista coletiva.

Publicidade

Casemiro, Manchester United – Oil Scarff/AFP

Por que Casemiro tem falta de espaço no time?

A questão sobre a escassa utilização de Casemiro pelo técnico do Manchester United foi levantada durante a entrevista coletiva de Rúben Amorim no dia 24 de janeiro de 2024. O treinador explicou que sua metodologia de escolha se baseia nas características dos jogadores e como elas se alinham com sua visão do jogo.

Desde que assumiu a direção técnica do Manchester, Amorim teve 16 partidas à frente do clube. Nesse período, Casemiro participou de apenas seis jogos, o que contrasta com expectativas para um jogador de sua reputação. Tal seleção se alinha à filosofia do treinador de priorizar jogadores cujas habilidades e estilos se ajustam ao padrão tático que ele pretende implementar.

Quais os critérios de escolha de Rúben Amorim?

Rúben Amorim adota critérios específicos ao escalar seu time principal. Além da competência técnica, ele valoriza como um jogador pode executar a estratégia desejada para cada partida específica. Ele reiterou que às vezes é necessário optar por jogadores que executam funções que ajudam a moldar um tipo de jogo diferenciado.

Publicidade

Características do jogador: Enxergar como as habilidades de um jogador servem à abordagem tática do treinador.

Adaptação ao esquema: O quanto o estilo de jogo dos atletas se adapta ao plano geral de jogo.

Visão de jogo: A capacidade de seguir a leitura de jogo esperada pelo técnico durante os 90 minutos.

Impacto da filosofia de Amorim no Manchester United

A filosofia de trabalho do técnico português está impactando significativamente a disposição tática do Manchester United. Toda a equipe precisa estar alinhada e preparada para entender e executar cada detalhe da estratégia de Amorim, que às vezes difere substancialmente de metodologias de outros treinadores.

Essa mudança de abordagem exige não só ajustes na composição do time, mas também alterando a dinâmica e cultura de jogo do clube, o que por sua vez impacta na performance dos jogadores e sua motivação dentro de campo.

A perspectiva futura para Casemiro

O futuro de Casemiro no Manchester United permanece em aberto, diante da metodologia de seleção de Rúben Amorim. Embora tenha sido um nome emblemático em escalações anteriores na Europa, a mudança proposta por Amorim indica a possibilidade de uma reinvenção de papéis ou até mesmo movimentos no mercado de transferência.

O alinhamento entre as características de Casemiro e a visão de jogo de Amorim será crucial para determinar as próximas decisões do clube. Enquanto isso, o volante brasileiro permanece uma figura de prestígio, cuja colaboração futura dependerá de ajustes táticos e estratégicos conforme o time evolui sob a direção do treinador português.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.