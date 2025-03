36 vezes campeão! Veja quem mais venceu a La Liga

O Real Madrid é o maior campeão da história do Campeonato Espanhol (La Liga), com 36 títulos conquistados. O clube merengue assegurou sua última conquista na temporada 2023-2024, consolidando sua posição de destaque no futebol espanhol.

Publicidade

Lewandowski pelo Barcelona – Fonte: Instagram / @fcbarcelona

Quais outros clubes se destacam na história da La Liga?

Além do Real Madrid, outros clubes também se destacam na história da La Liga:

Barcelona : 27 títulos, com a conquista mais recente na temporada 2022-2023.

: 27 títulos, com a conquista mais recente na temporada 2022-2023. Atlético de Madrid : 11 títulos, sendo o último na temporada 2020-2021.

: 11 títulos, sendo o último na temporada 2020-2021. Athletic Bilbao : 8 títulos, com a última conquista na temporada 1983-1984.

: 8 títulos, com a última conquista na temporada 1983-1984. Valencia: 6 títulos, tendo vencido pela última vez na temporada 2003-2004.

Quais são os campeões da La Liga e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos uma lista dos clubes que já conquistaram o Campeonato Espanhol e o número de títulos de cada um:

Real Madrid: 36 títulos

Barcelona: 27 títulos

Atlético de Madrid: 11 títulos

Athletic Bilbao: 8 títulos

Valencia: 6 títulos

Real Sociedad : 2 títulos

: 2 títulos Real Betis : 1 título

: 1 título Sevilla : 1 título

: 1 título Deportivo La Coruña: 1 título

Esses dados refletem a hegemonia do Real Madrid e do Barcelona no cenário espanhol, com ambos os clubes somando juntos 63 títulos, mais que o dobro das conquistas de todos os outros clubes combinados.

Publicidade

Qual é a importância da La Liga no futebol mundial?

Fundada em 1929, a La Liga é uma das competições de futebol mais prestigiadas do mundo, atraindo talentos globais e proporcionando partidas de alto nível que cativam fãs internacionalmente. A liga tem sido palco de algumas das rivalidades mais intensas do futebol, especialmente o clássico entre Real Madrid e Barcelona, conhecido como “El Clásico”.

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.