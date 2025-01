Real Madrid define sustituto de Luka Modric

O Real Madrid enfrenta uma encruzilhada com a possível saída de Luka Modric, atualmente com 39 anos, e cujo contrato se estende até junho de 2025. Após anos servindo com distinção o clube madrileno, Modric já não ocupa o posto de titular indiscutível sob o comando de Carlo Ancelotti. Isso sugere que seu ciclo nos “merengues” está perto do fim, motivando o clube a buscar alternativas.

Após a recente aposentadoria de Toni Kroos, o Real Madrid está focado no mercado para encontrar sucessores à altura para os ícones de seu meio-campo. Martin Zubimendi, espanhol da Real Sociedad, surge como um possível sucessor de Modric. Além de ser alvo de outros gigantes europeus como Liverpool e Manchester City, suas habilidades são altamente valorizadas pelo Real Madrid.

Zubimendi: O Futuro do Meio-Campo do Real Madrid?

Martin Zubimendi é visto como uma escolha natural para ocupar o lugar de Modric. Com habilidades reminiscentes de jogadores icônicos como Xabi Alonso, ele combina juventude com experiência em competições de alto nível. Ainda que o Real Madrid não tenha formalizado uma proposta, o interesse é nítido, e Zubimendi representa o estilo de jogo que o clube pretende perpetuar.

Destacam-se suas qualidades em controlar e ditar o ritmo de jogo, características essenciais para o meio-campo do Real Madrid. Zubimendi já recusou ofertas de outros clubes, demonstrando sua lealdade à Real Sociedad, mas os “merengues” ainda têm esperança de atraí-lo para Madrid.

Desafios na Contratação de Zubimendi

Essa possível transferência não está isenta de complicações. O amor de Zubimendi pela Real Sociedad é um desafio em potenciais negociações futuras, além de seu valor de mercado considerável ser um entrave para o Real Madrid. Florentino Pérez, presidente do clube, terá que ser estratégico para convencer Zubimendi a uma mudança, possivelmente em 2025.

Lealdade à Real Sociedad

Alto valor de mercado

Concorrência de clubes como Liverpool e Manchester City

A Lacuna Deixada por Kroos e a Preparação para o Futuro

A falta de Toni Kroos ainda é sentida no Real Madrid, que lida com a ausência do talento e estabilidade que o alemão conferia ao meio-campo. Isso aumenta a necessidade de assegurar um digno sucessor antes que Modric também se despeça do clube. Ancelotti e sua equipe entendem a importância de não deixar lacunas em posições críticas.

Enquanto o Real Madrid se alinha para uma nova fase de jogos, incluindo um confronto chave contra o Valencia em janeiro, a estratégia é assegurar que qualquer transição de jogadores seja realizada sem comprometer o desempenho do time. O alvo é trazer jogadores que possam manter a tradição de excelência no meio-campo madrileno.