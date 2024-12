PSG quer tirar Salah do Liverpool

A próxima janela de transferências promete agitação com a possível transferência de Mohamed Salah para o Paris Saint-Germain (PSG). O atacante egípcio tem contrato com o Liverpool até junho de 2025, mas poderá assinar um pré-contrato com novos clubes a partir de janeiro de 2024.

Segundo o jornal francês L’Equipe, as negociações entre PSG e Salah estão em estágio avançado. A transferência é atraente para o clube francês não apenas pelo talento de Salah, mas também pela sua influência nos países árabes, o que ressoa com os interesses dos proprietários do PSG.

Porque o PSG está de olho em Salah?

Salah vive uma fase excelente na temporada, com 13 gols e 11 assistências. Seu desempenho faz dele um alvo para clubes europeus de elite. A popularidade de Salah em países árabes poderia ainda mais fortalecer a marca PSG na região, consolidando a presença global do clube.

Embora o PSG não tenha oficialmente reconhecido o interesse em Salah, o clube já realizou movimentos semelhantes anteriormente, envolvendo estrelas como Lionel Messi e Neymar, cujas negociações só foram confirmadas quando finalizadas.

Desafios no Liverpool e o Futuro de Salah

Em entrevista recente, Salah revelou não ter recebido proposta de renovação do Liverpool. Isso faz com que a busca por novos desafios pareça plausível, especialmente diante de possíveis ofertas do PSG. Com o fim do contrato se aproximando, especulações sobre sua saída ganham força.

Para o Liverpool, manter Salah é uma prioridade por causa de sua importância no time. A ausência de uma proposta de renovação gera dúvidas sobre os planos da diretoria do clube inglês.

O Impacto de Salah no PSG

A contratação de Salah pelo PSG significaria não apenas um ganho técnico, mas também um incremento comercial significativo. O astro egípcio possui uma vasta base de fãs e atrai parcerias que poderiam beneficiar financeiramente o clube parisiense.

Com muitos desenvolvimentos esperados nos próximos meses, fãs do futebol aguardam ansiosamente o desenrolar da história. Se acontecer, essa transferência será uma das mais marcantes do ano, redefinindo dinâmicas no futebol mundial.