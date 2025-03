Portugal x Dinamarca: como assistir ao vivo e análise do jogo valido pela Nations

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, será o palco de um confronto decisivo entre Portugal e Dinamarca neste domingo, 23 de março de 2025, transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+. Após uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida, a seleção portuguesa precisa de uma vitória para avançar às semifinais da UEFA Nations League. O jogo está marcado para as 16h45, horário de Brasília, e promete ser um espetáculo de emoções e estratégia.

Com a presença de estrelas como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, Portugal busca superar as adversidades e reverter o placar desfavorável. A Dinamarca, por sua vez, chega embalada pela vitória no primeiro confronto, contando com o talento de Christian Eriksen para tentar surpreender novamente.

Cristiano Ronaldo – Créditos: depositphotos.com / mrogowski_photography

Quais são as expectativas para o jogo?

Portugal, jogando em casa, espera uma atuação inspirada de seus principais jogadores. O técnico Roberto Martínez enfrenta alguns desfalques importantes, mas confia na experiência de Cristiano Ronaldo para liderar a equipe. A torcida portuguesa será um fator crucial, criando uma atmosfera intensa e apoiando o time em busca da vitória.

Por outro lado, a Dinamarca chega com confiança após dominar o primeiro jogo. Com um elenco completo, o técnico Brian Riemer aposta em um jogo físico e bem organizado para conter o ímpeto português. Christian Eriksen, como líder em campo, será fundamental para manter a equipe focada e determinada.

Como estão as escalações de Portugal e Dinamarca?

As prováveis escalações refletem a estratégia de cada equipe para este confronto decisivo. Portugal deve entrar em campo com Diogo Costa no gol, acompanhado por uma defesa composta por João Cancelo, Antonio Silva, Nélson Semedo e Nuno Mendes. No meio-campo, Vitinha, João Palhinha e Bruno Fernandes são esperados para ditar o ritmo do jogo. No ataque, Francisco Conceição, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo formam o trio ofensivo.

A Dinamarca, por sua vez, deve alinhar com Schmeichel no gol, e uma defesa sólida com Rasmussen, Nelsson, Vestergaard e Kristansen. No meio-campo, Eriksen, Hjulmand e Damsgaard são os responsáveis pela criação de jogadas. O ataque dinamarquês deve contar com Isaksen, Dolberg e Poulsen.

Qual é a previsão para o resultado do jogo?

Apesar das dificuldades enfrentadas no primeiro jogo, Portugal tem a vantagem de jogar em casa e conta com a qualidade técnica de seus jogadores para buscar a vitória. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com a seleção portuguesa conseguindo reverter o placar e avançar para as semifinais, seja no tempo normal ou na prorrogação.

O confronto entre Portugal e Dinamarca promete ser um dos mais emocionantes desta fase da UEFA Nations League, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. A transmissão ao vivo será feita pelo serviço de streaming Disney Premium, garantindo que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe deste duelo decisivo.

