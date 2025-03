Onde assistir San Marino x Romênia: confronto decisivo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na segunda-feira, 24 de março de 2025, San Marino e Romênia se enfrentam pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no San Marino Stadium, em Serravalle, às 16h45 (horário de Brasília). Este confronto promete ser um desafio significativo para ambas as equipes, cada uma com suas próprias motivações e objetivos.

San Marino busca um resultado histórico em casa, enquanto a Romênia precisa se recuperar após uma derrota inesperada. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 3, permitindo que os fãs acompanhem cada momento desse embate crucial.

Jogadores da seleção da Romênia – Fonte: Instagram/@echipanationala

Qual é o desempenho recente das equipes?

San Marino chega a este jogo com um sentimento de renovação após uma vitória marcante contra Liechtenstein por 3 a 1 na Liga das Nações. Este triunfo foi um marco, encerrando um longo período de 20 anos sem vitórias fora de casa. Apesar disso, a equipe enfrenta um desafio árduo nas Eliminatórias, onde ainda não conseguiu vencer em 163 jogos oficiais.

Por outro lado, a Romênia, que teve uma campanha impressionante na Euro 2024, começou as Eliminatórias com o pé esquerdo, sofrendo uma derrota em casa para a Bósnia-Herzegovina. Agora, a equipe comandada por Mircea Lucescu busca se reerguer e manter viva a esperança de classificação para a Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1998.

Quais são as expectativas para o jogo?

San Marino, sob a liderança do técnico Roberto Cevoli, aposta no talento do atacante Nicola Nanni, que tem se destacado por sua mobilidade e capacidade de finalização. A equipe espera surpreender e conquistar um resultado positivo diante de sua torcida.

A Romênia, por sua vez, conta com o meio-campista Ianis Hagi, filho do lendário Gheorghe Hagi, como peça-chave para comandar as ações ofensivas. A expectativa é que Hagi possa inspirar sua equipe a alcançar a primeira vitória nas Eliminatórias e dar um passo importante rumo à classificação.

Quais são as prováveis escalações?

Para San Marino, a provável escalação inclui Colombo no gol; Fabbri, Cevoli, G. Benvenuti, T. Benvenuti e Tosi na defesa; Contadini, A. Golinucci, Capicchioni e Berardi no meio-campo; e Nanni no ataque. O técnico Roberto Cevoli espera que essa formação possa trazer equilíbrio e eficiência ao time.

A Romênia deve entrar em campo com Niță no gol; Rățiu, Popescu, Burcă e Bancu na defesa; R. Marin, M. Marin e Stanciu no meio-campo; e Mitriță, Drăguș e Hagi no ataque. Sob a orientação de Mircea Lucescu, a equipe busca uma atuação sólida para garantir os três pontos.

