Onde assistir AZ Alkmaar x Tottenham Hotspur

O confronto entre AZ Alkmaar e Tottenham promete ser um dos destaques das oitavas de final da UEFA Europa League. A partida está marcada para esta quinta-feira, 6 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), no AFAS Stadion, na Holanda. Este embate será transmitido ao vivo pela Band, em TV aberta, e pela CazéTV no YouTube, proporcionando aos fãs do futebol uma oportunidade de acompanhar de perto cada lance.

O AZ Alkmaar, que atualmente ocupa a sexta posição na Eredivisie, vem mostrando um desempenho notável na Europa League, com 19 gols marcados até o momento. No entanto, o técnico Maarten Martens enfrenta desafios para escalar sua equipe devido a desfalques importantes. Sven Mijnans e Jayden Addai estão fora do jogo, enquanto Mexx Meerdink, Ruben van Bommel e Sam Westerveld ainda serão avaliados antes da partida.

Partida entre Tottenham e City – Paul ELLIS / AFP

Como está o Tottenham para o confronto

O Tottenham, por outro lado, não joga desde 26 de fevereiro, quando sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City. O técnico dos Spurs poderá contar com o retorno de jogadores importantes como Micky van de Ven, Cristian Romero e Dominic Solanke. Ben Davies ainda é dúvida, e Richarlison está próximo de retornar, mas ainda não estará disponível para este confronto.

Onde assistir e as prováveis escalações

Os torcedores poderão assistir ao jogo entre AZ Alkmaar e Tottenham pela Band, em TV aberta, e pela CazéTV no YouTube. A arbitragem ficará a cargo de Rade Obrenovič, da Eslovênia, com Alen Borošak no VAR. As prováveis escalações para o confronto são as seguintes:

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Wouter Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Buurmeester, Lahdo; Parrott.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Gray, Danso, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Mathys Tel, Son.

Expectativas para o jogo no AFAS Stadion

Com o AZ Alkmaar buscando superar as adversidades dos desfalques e o Tottenham tentando retomar o ritmo após um período sem jogos, o confronto promete ser equilibrado. A equipe holandesa tentará aproveitar o fator casa para surpreender os ingleses, enquanto o Tottenham buscará impor sua experiência e qualidade técnica para avançar na competição.

O embate entre AZ Alkmaar e Tottenham na Liga Europa é aguardado com grande expectativa pelos fãs de futebol, que esperam um jogo emocionante e disputado. Com ambas as equipes buscando a vitória, a partida tem todos os ingredientes para ser um espetáculo imperdível.

