Neymar revela em qual clube jogou melhor e aponta injustiça de torcida

Neymar teve uma passagem cheia de altos e baixos pelo Paris Saint-Germain (PSG). Entre 2017 e 2023, o atacante se destacou por seu talento em campo, mas também enfrentou dificuldades fora do campo. Alguns dos principais momentos incluem conquistas esportivas, lesões sérias e incidentes controversos com a torcida parisiense.

Em uma entrevista recente no programa Bartoli Time da rádio francesa RMC, Neymar refletiu sobre seus anos no PSG. Ele ressaltou que, além dos triunfos, sua passagem pelo clube francês também foi marcada por certos acontecimentos menos favoráveis que impactaram sua trajetória profissional.

“Para mim, houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vinham à minha casa, quando queriam invadir minha casa, me insultar ou até tentar me agredir. Para mim, eles ultrapassaram os limites”

A Interação de Neymar com a Torcida do PSG

Neymar falou sobre a complexa interação com os torcedores do PSG. Na entrevista, ele expressou sua decepção com o tratamento recebido e os frequentes episódios de hostilidade. Para Neymar, em vez do apoio esperado, ele enfrentou injustiças que prejudicaram sua imagem pública e sua vida pessoal.

Invasões e insultos: Neymar contou que se sentiu desrespeitado por torcedores que invadiram sua vida pessoal.

Confrontos agressivos: Em certas situações, as hostilidades ultrapassaram os limites do futebol.

Apesar disso, Neymar afirma não guardar mágoas, mas admite que tudo isso o deixou triste, especialmente pela proximidade das manifestações com sua casa.

O Melhor Momento da Carreira?

Mesmo com as adversidades, Neymar considera sua passagem pelo PSG como um ponto culminante em termos de desempenho esportivo. Para ele, o clube foi o ambiente que mais desafiou suas habilidades, proporcionando momentos significativos tanto pessoal quanto profissionalmente.

Durante seus seis anos dedicados ao PSG, Neymar experimentou a euforia das vitórias e a tristeza das derrotas, consolidando-se como uma figura proeminente no futebol moderno.

“É o clube onde passei mais tempo na minha carreira, seis anos. Vivi alguns momentos muito bonitos, mas também alguns momentos tristes. E a minha relação com os torcedores é um dos momentos mais tristes, infelizmente. Mas, a nível esportivo, foi o melhor futebol que joguei”

Lesões e o Longo Percurso de Recuperação

Neymar também discutiu o impacto das lesões em sua carreira. Em outubro de 2023, uma grave lesão nos ligamentos cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo afastou-o dos campos por mais de um ano, destacando sua vulnerabilidade e a necessidade de uma recuperação meticulosa.

O jogador agora se prepara para voltar aos campos em 2025, com esperanças de superar os desafios físicos e focar novamente em seu desempenho de alto nível.