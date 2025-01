Murilo renova com o Forest até 2029

O zagueiro Murillo, de 22 anos, continuará defendendo as cores do Nottingham Forest até 2029. O clube anunciou nesta terça-feira, 21,a extensão do contrato do jogador revelado pelo Corinthians. Desde sua chegada ao clube inglês em agosto de 2023, Murillo se destacou de forma notável no cenário da Premier League.

Em pouco tempo, Murillo ganhou a confiança das comissões técnicas e se estabeleceu como titular absoluto na equipe. Em sua temporada de estreia, ele não apenas superou as expectativas, mas foi também considerado o melhor jogador da equipe, uma honra significativa em sua curta carreira no futebol europeu.

Murillo, zagueiro do Nottingham Forest – Divulgação / Instagram



Qual é o Impacto de Murillo no Nottingham Forest?

Na temporada 2024/25, Murillo tornou-se uma peça crucial para o sucesso do Nottingham Forest. Atualmente, o clube encontra-se na terceira posição da Premier League, refletindo o impacto positivo do brasileiro na defesa da equipe. Sua capacidade técnica e liderança em campo têm sido vitais para o clube alcançar tal feito histórico.

Murillo expressou sua alegria e gratidão pela oportunidade de continuar no clube por mais quatro anos. Ele destacou o carinho recebido pelos torcedores e a importância do ambiente familiar que encontrou em Nottingham.

O Futuro do Nottingham Forest com Murillo

O proprietário do clube, Evangelos Marinakis, comemora a renovação de Murillo, ressaltando que a confiança mútua nas ambições ousadas do clube e do jogador são fundamentais para o sucesso futuro. Marinakis acredita que, enquanto todos compartilham o mesmo comprometimento, não há limites para os êxitos do Nottingham Forest.

Murillo deve estar em ação novamente pelo Forest no próximo sábado (25 de janeiro), quando a equipe enfrentará o Bournemouth. A expectativa é que ele continue demonstrando seu talento em campo e contribuindo para o desempenho coletivo do time.

Próximos Desafios do Nottingham Forest

Nas próximas semanas, o Nottingham Forest enfrentará importantes desafios na Premier League. Confira os próximos jogos do clube:

Bournemouth (F): 25 de janeiro, 12h (horário de Brasília) – Transmissão pelo Disney+

25 de janeiro, 12h (horário de Brasília) – Transmissão pelo Disney+ Brighton (C): 1 de fevereiro, 9h30 (horário de Brasília) – Transmissão pelo Disney+

O desempenho de Murillo em tais confrontos será fundamental para manter o Nottingham Forest na disputa por posições de destaque na tabela do campeonato.

Conclusão

Com a renovação de Murillo, o Nottingham Forest continua a manter um elenco competitivo e capacitado para enfrentar os desafios da Premier League. A permanência do defensor brasileiro até 2029 não só reforça a defesa do clube, mas também inspira confiança e entusiasmo para os torcedores vendo grandes aspirações no futuro do clube.