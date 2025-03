Milan x Como: duelo pela 29ª rodada do Campeonato Italiano; onde assistir

O confronto entre Milan e Como, válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, acontece neste sábado, 15 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília). A partida será realizada no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, e promete ser um embate emocionante entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela.

Publicidade

O Milan chega para o jogo ocupando a nona posição no campeonato, com 44 pontos. A equipe vem de uma vitória fora de casa contra o Lecce, pelo placar de 3 a 2, o que aumenta a confiança do time para o confronto. O técnico Sérgio Conceição deve contar com quase todo o elenco à disposição, exceto por Emerson Royal, que é dúvida devido a um incômodo muscular.

João Félix e Rafael Leão pelo Milan – Fonte: Instagram/@joaofelix79

Como chega o Milan para o confronto?

O Milan está determinado a subir na tabela e consolidar sua posição entre os primeiros colocados. Com uma campanha irregular até o momento, a equipe busca consistência nas últimas rodadas do campeonato. A vitória contra o Lecce foi um passo importante, e o time espera manter o bom desempenho diante do Como.

Publicidade

A provável escalação do Milan para o jogo inclui Maignan no gol; Walker, Thiaw, Pavlovic e Theo na defesa; Bondo, Reijnders, Musah, Pulisic e Leão no meio-campo; e Giménez no ataque. O técnico Sérgio Conceição tem trabalhado para ajustar a equipe e garantir um desempenho sólido.

Qual é a situação do Como no campeonato?

O Como ocupa a 13ª posição na tabela e está ciente da necessidade de vencer para recuperar a confiança. A equipe não vence há duas rodadas, tendo empatado por 1 a 1 com o Venezia na última partida. O técnico Cesc Fabregas está focado em ajustar a equipe para buscar um resultado positivo contra o Milan.

A provável escalação do Como conta com Butez no gol; Smolcic, Goldaniga, Kempf e Valle na defesa; Da Cunha, Perrone, Caqueret, Strefezza e Diao no meio-campo; e Paz no ataque. A equipe espera surpreender o Milan e conquistar pontos importantes fora de casa.

Publicidade

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Milan e Como ao vivo pela ESPN e Disney.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.