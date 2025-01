Messi começa a investir em imóveis na Espanha

Amplamente aclamado por sua carreira no futebol, Lionel Messi agora explora novos horizontes no mundo dos investimentos imobiliários através de sua empresa, a Edificio Rostower Socimi. Este empreendimento, integrado à Portfolio Stock Exchange, iniciou suas operações no mercado com um valor de 57,4 euros por cota, somando uma capitalização de 223 milhões de euros. Embora seja reconhecido no mundo do futebol, Messi busca agora diversificar seus interesses financeiros no setor imobiliário.

Publicidade

Gerida por Messi, a Edificio Rostower detém uma série de propriedades em locais como Espanha, Andorra, Londres e Paris. Apesar da estreia, a empresa ainda não realizou transações significativas, de acordo com informações da bolsa de valores. Atualmente, a Edificio Rostower está elaborando estratégias para atrair novos investidores, embora detalhes específicos sobre esses planos não tenham sido revelados.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Detalhes do Portfólio da Edificio Rostower

A Edificio Rostower possui um portfólio variado de propriedades. Documentos indicam que a empresa é proprietária de sete hotéis na Espanha e Andorra, além de três escritórios e cinco apartamentos na Espanha. Além disso, possuem imóveis em Londres e Paris, enfatizando o alcance global da empresa.

Inaugurada em 2013, a organização tem dado atenção especial à Catalunha, uma região significativa para Messi, dada sua história com o Barcelona. Essa escolha pode refletir uma conexão pessoal e estratégica. Entretanto, a Edificio Rostower registrou um prejuízo de 1,7 milhão de euros em 2023 na Portfolio Stock Exchange.

Diferenciais da Edificio Rostower no Mercado

Apesar do recente prejuízo, a Edificio Rostower busca expandir e solidificar sua posição no mercado imobiliário europeu. O apelo de sua marca, aliado à notoriedade de Messi, promete atrair investidores interessados em diversificação e perspectivas de crescimento na Europa.

Publicidade

A abordagem atual é cautelosa, focando na aquisição e gestão de imóveis em localizações estratégicas. A expectativa é que, com a entrada de novos investidores, a empresa consiga reverter suas perdas e se posicionar como um player relevante no mercado, explorando a fama e credibilidade de Messi.

Perspectivas Futuras para o Fundo Imobiliário de Messi

A abertura do fundo para novos investidores reflete uma meta de crescimento e expansão para a Edificio Rostower. A Portfolio Stock Exchange oferece um ambiente propício para aumentos de capital e venda de ações, embora as negociações ainda estejam em fase inicial.

Com Messi migrando de sua carreira esportiva para o setor imobiliário, muitos estão atentos para ver como ele utilizará sua influência e conhecimento de mercado para impulsionar o sucesso da empresa. Este movimento deve ser observado de perto por interessados em investimentos imobiliários, sobretudo no competitivo mercado europeu.