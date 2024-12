Manchester City x Manchester United: horário, escalações e onde assistir

O Dérbi de Manchester é um dos confrontos mais aguardados da Premier League e, neste domingo (15/12), Manchester City e Manchester United se enfrentarão pela 16ª rodada da temporada 2024/25. O jogo acontecerá no Etihad Stadium, estádio do City, que tem capacidade para mais de 53 mil torcedores. Com o City passando por uma fase menos positiva, a partida promete ser acirrada.

Publicidade

Nos últimos encontros entre as duas equipes, o Manchester City não tem conseguido bons resultados. Nas últimas dez partidas, os comandados de Pep Guardiola venceram apenas uma. Atualmente, ocupam a quarta posição na tabela com 27 pontos. Já os Red Devils, liderados por Ruben Amorim, estão em 13º lugar, acumulando apenas 19 pontos até o momento nesta temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde acompanhar o Dérbi de Manchester?

No Brasil, os torcedores poderão assistir ao clássico através da ESPN, no serviço de TV a cabo, e na plataforma de streaming Disney+. Para quem está fora do Brasil, canais como DAZN em Portugal e diversas opções nos Estados Unidos, como o NBC Sports App, também transmitirão o jogo. Com a disputa marcada para começar às 13h30 (horário de Brasília), todos os olhos estarão voltados para ver se o City conseguirá superar sua crise ou se o United confirmará sua recuperação na liga.

Qual é o histórico recente entre Manchester City e Manchester United?

Historicamente, o Manchester United leva vantagem nos confrontos diretos. Até o momento, de acordo com levantamento do portal oGol, foram 195 partidas entre as equipes. Os Red Devils venceram 79 dessas partidas, enquanto o City contabiliza 61 triunfos, com outros 54 jogos terminando empatados. Os cinco últimos jogos refletem a fase atual das equipes: o City apresenta um desempenho de uma vitória, três empates e uma derrota (EDVED), e o United possui duas vitórias e três derrotas (VVDD).

Quem são os desfalques para o confronto?

Infelizmente, o Manchester City não contará com cinco de seus jogadores devido a lesões e suspensão. Rico Lewis está suspenso, enquanto John Stones, Nathan Aké, Rodri e Oscar Bobb ainda não estão recuperados de suas lesões. No lado do Manchester United, o defensor Luke Shaw está fora e Jonny Evans é dúvida por problemas físicos, embora sua condição ainda seja monitorada de perto.

Publicidade

Manchester City: Ortega; Simpson-Pusey, Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva e Grealish (De Bruyne); Savinho, Haaland e Doku

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Casemiro e Ugarte; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund e Zirkze

Previsões para o resultado da partida

Apesar de jogar em casa e contar com o apoio da torcida, o Manchester City não chega como favorito neste jogo. O Manchester United, em uma fase ligeiramente melhor, pode dificultar a vida dos Citizens. Analistas apontam que as equipes possuem potencial para empatar, e muitos especialistas preveem um resultado de 2 a 2 para este Dérbi de Manchester.

O que está claro é que a partida será um espetáculo para os fãs de futebol, com ambos os times buscando reafirmar suas posições na Premier League e conquistar uma vitória que significaria muito mais do que apenas três pontos.