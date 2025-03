Liga Europa terá United x Lyon nas quartas de final; veja todos os duelos

As quartas de final da Liga Europa está definida. Nesta quinta-feira, 13, a rodada decisiva das oitavas de final confirmou a classificação de alguns gigantes do continente para a próxima fase, como o Manchester United, o Lyon de Textor e até Athletic Bilbao. Por outro lado, equipes como Ajax, Roma e o Fenerbahçe de José Mourinho ficaram pelo caminho. Confira como fica o chaveamento da segunda competição mais importante do continente.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Em jejum de títulos, o Tottenham é um dos favoritos ao título. A equipe inglesa reverteu o placar contra o AZ Alkmaar dentro de Londres e confirmou a classificação para enfrentar o Eintracht Frankfurt, campeão na temporada 2021/22 e que eliminou o poderoso Ajax.

Publicidade

Do outro lado da chave, o Athletic Bilbao eliminou a Roma e segue sonhando em decidir o título dentro de casa. A final será no San Mamés. Na próxima fase, a equipe espanhola enfrenta o Rangers, que eliminou o Fenerbahçe de José Mourinho nos pênaltis.

O confronto mais pesado ficou entre Lyon, de John Textor, contra o Manchester United, que vive uma eterna má fase. Os franceses atropelaram o Steaua Bucareste, enquanto os ingleses conseguiram bater a Real Sociedad.

Veja os confrontos das quartas de final da Europa League:

Tottenham x Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt x Lazio

Athletic Bilbao x Rangers

Lyon x Manchester United

A primeira perna das quartas de final acontece na semana do dia 10 de abril, e a volta decisiva será na semana seguinte, do dia 17 de abril.