LaLiga inaugura academia de futebol na China

Recentemente, a LaLiga, em união com a Tingho Holding, lançou um novo projeto focado no desenvolvimento de jovens atletas na China. A primeira LaLiga Academy Shanghai foi inaugurada, marcando a entrada oficial da metodologia espanhola no leste chinês. O evento de inauguração aconteceu em Shanghai e revelou a ambição de elevar o padrão do treinamento esportivo juvenil no país.

Publicidade

Esta iniciativa é mais um passo nos esforços contínuos da LaLiga para expandir globalmente suas práticas de treinamento. A academia faz parte de um extenso portfólio com mais de 830 projetos esportivos em 57 países, todos dedicados a aprimorar o futebol juvenil em escala global. Ao situar-se no Tianma Country Club, a academia pretende receber jovens jogadores de até 17 anos, ensinando-os sob a Metodologia LaLiga.

Diego Alonso (à esq.) em evento de LaLiga na Câmara do Comércio da Espanha, em São Paulo – Luiz Felipe Castro/PLACAR

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Funciona a Metodologia LaLiga?

A Metodologia LaLiga é uma abordagem de treino que se concentra em aspectos multidimensionais do desenvolvimento esportivo. O método engloba quatro principais áreas:

Tático-cognitivo: Ajuda os jogadores a entenderem melhor o jogo e a tomarem decisões inteligentes em campo.

Ajuda os jogadores a entenderem melhor o jogo e a tomarem decisões inteligentes em campo. Técnico-coordenativo: Concentra-se em aprimorar as habilidades técnicas e a coordenação dos atletas.

Concentra-se em aprimorar as habilidades técnicas e a coordenação dos atletas. Físico-condicional: Foca na resistência e força física, aspectos essenciais para o desempenho esportivo.

Foca na resistência e força física, aspectos essenciais para o desempenho esportivo. Psicológico-socioafetivo: Importante para o bem-estar emocional e para a construção de um forte espírito de equipe.

Qual é o Significado desta Academia para a LaLiga na China?

Javier Tebas, presidente da LaLiga, expressou entusiasmo com esta nova empreitada. Ele destacou que a academia em Shanghai é a primeira do gênero no leste da China e que esse projeto é um marco essencial para a instituição no país asiático. Desde 2015, a LaLiga vem direcionando seus esforços para desenvolver o futebol juvenil na China, considerada uma nação estratégica para futuras expansões.

A importância da academia não se limita ao treinamento técnico dos jovens talentos. De acordo com Carlos Ng, CEO da Tingho Holding, a academia visa também inspirar os jovens de Shanghai a experimentarem a alegria do futebol, cultivando uma paixão que pode durar para toda a vida. Este projeto ambicioso não só proporciona um espaço para o desenvolvimento atlético, mas também encoraja um envolvimento ativo com o esporte.

Publicidade

O Futuro do Treinamento de Futebol Juvenil na China

Com a introdução da LaLiga Academy em Shanghai, a expectativa é criar um novo paradigma no treinamento esportivo na região. A academia não só fornecerá treinamento intenso e especializado, mas também promoverá uma abordagem holística que individualiza o aprendizado, reconhecendo que cada atleta possui um conjunto único de necessidades e talentos.

Esta iniciativa promete não apenas melhorar o nível técnico dos jogadores chineses, mas também estabelecer uma base sólida para o futuro do futebol na China, alinhando-se com padrões internacionais de excelência esportiva. Ao longo do tempo, a colaboração entre a LaLiga e a Tingho Holding poderá se tornar um exemplo de sucesso em parcerias internacionais dedicadas ao desenvolvimento esportivo.