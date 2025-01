Jornal Espanhol detona o Real Madrid e Vini Jr

O Real Madrid enfrentou uma derrota contundente de 5 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita. Além de frustrar os torcedores, o resultado atraiu forte crítica da imprensa espanhola, que questionou o desempenho do time sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogo parecia promissor com um gol inicial de Kylian Mbappé para o Real, mas o cenário mudou rapidamente quando o Barcelona marcou quatro vezes ainda no primeiro tempo.

Publicidade

As escolhas táticas de Ancelotti foram amplamente criticadas, com o jornal Marca chamando a atuação da equipe de “ridícula”. A decisão de adotar uma postura mais defensiva, sem pressionar o Barcelona desde o começo, foi vista como um erro significativo, permitindo que o adversário dominasse o jogo. A decepção com o desempenho foi ainda maior dado que o Barcelona jogou com um goleiro substituto e teve um jogador expulso durante parte do confronto.

“Ancelotti parecia preocupado antes do jogo e pagou por isso com uma atuação ridícula da sua equipe. Escolheu um bloco baixo e compacto e desistiu de ir atrás do Barcelona desde o início. Enquanto uma equipe mordia, a outra assistia. O plano do Madrid era incompreensível. Ou Ancelotti explicou muito mal ou os jogadores não prestaram atenção. E o resultado é uma derrota daquelas que causam muito estrago e que trazem de volta à realidade. A vitória do Barcelona só não foi maior porque Flick colocou um goleiro meio aposentado e jogou mais de meia hora com dez por causa da expulsão. Ancelotti também não procurou uma reação no intervalo, mas sim minimizar os danos”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Desempenho de Vinicius Jr.

Vinicius Jr., um dos destaques do Real Madrid, também foi alvo de críticas. Embora tenha conseguido uma assistência, sua atuação foi considerada aquém do esperado, com alguns comentários afirmando que ele esteve ausente em campo. Essa avaliação reflete as altas expectações em relação ao jogador brasileiro, especialmente em jogos importantes contra rivais históricos como o Barcelona.

“Nem com o Barcelona com 10 conseguiu entrar em ação. Praticamente desapareceu”

Críticas à Abordagem de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, se tornou o foco das críticas após o revés. Sua estratégia tática foi classificada como confusa e ineficaz na tentativa de conter o Barcelona. Optar por um bloco defensivo baixo sem uma reação adequada aos gols do adversário foi considerado um erro estratégico que influenciou negativamente o resultado. Análises sugerem também que falhas na comunicação entre técnico e jogadores afetaram a performance do time.

Publicidade

Próximos Desafios do Real Madrid

Após a derrota, o Real Madrid se concentra nos desafios futuros, com um calendário apertado incluindo partidas chave contra equipes como Celta de Vigo pela Copa do Rei e RB Salzburg pela Champions League. Esses confrontos são essenciais para o time recuperar sua confiança e demonstrar melhorias tanto na estratégia quanto no desempenho individual.

Análises da Imprensa Espanhola

A crítica especializada na Espanha indica que o Real Madrid precisa de uma revisão estratégica e na gestão das expectativas sobre seus jogadores. O confronto contra o Barcelona destacou áreas que requerem atenção e ajustes imediatos. À medida que encara sua sequência de jogos, espera-se que Ancelotti reavalie suas estratégias para evitar maus resultados em partidas decisivas.