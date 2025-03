Jogo decisivo: Fiorentina recebe Juventus na Serie A; onde assistir

O embate entre Fiorentina e Juventus, marcado para o próximo domingo, 16 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília), promete ser um dos jogos mais emocionantes da 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontecerá no icônico Stadio Artemio Franchi, em Florença, e reúne duas equipes em momentos distintos na competição.

A Fiorentina chega para este confronto após uma vitória apertada sobre o Panathinaikos, que garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga Conferência. No entanto, no Campeonato Italiano, a equipe não teve a mesma sorte, vindo de uma derrota para o Napoli. Atualmente, a Fiorentina ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos, e busca uma recuperação para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Jogadores da Juventus

Como a Juventus se prepara para o desafio?

A Juventus, por sua vez, enfrenta um período de oscilação. Após uma derrota contundente para a Atalanta por 4 a 0, a equipe de Thiago Motta busca retomar o caminho das vitórias. Antes desse revés, a Juventus estava invicta há três jogos, mas foi eliminada nas quartas de final da Copa da Itália. Na Série A, a equipe ocupa a quarta posição, com 52 pontos, e precisa de uma vitória para manter-se na briga pelas primeiras colocações.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

Para o confronto, a Fiorentina deve entrar em campo com De Gea no gol; uma linha defensiva composta por Pongracic, Pablo Marí e Ranieri; Dodô, Cataldi, Mandragora, Fagioli e Gosens no meio-campo; e Gudmundsson e Moise Kean no ataque. O técnico Raffaele Palladino espera que sua equipe consiga um desempenho sólido para superar a Juventus.

Por outro lado, a Juventus deve alinhar com Di Gregorio no gol; Weah, Kalulu, Gatti e Cambiaso na defesa; Thuram, Locatelli, McKennie, Kenan Yildiz e González no meio-campo; e Kolo Muani como referência no ataque. Thiago Motta, técnico da Juventus, busca ajustar a equipe para evitar novos tropeços e garantir um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir ao jogo Fiorentina x Juventus?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Fiorentina e Juventus através da transmissão ao vivo pela Disney. Com a expectativa de um confronto acirrado, este duelo promete ser um espetáculo para os amantes do futebol italiano.

