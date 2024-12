Ibrahimovic descarta ser técnico um dia: ‘muito trabalho’

Zlatan Ibrahimovic, uma das mais icônicas personalidades do futebol mundial, encerrou sua carreira como jogador em 2023. Desde então, ele tem explorado novas oportunidades, mas sem se distanciar totalmente do universo do esporte. Atuando como conselheiro sênior no Milan, clube onde pendurou as chuteiras, Ibrahimovic agora se dedica a outras formas de contribuir para o futebol sem se tornar técnico.

Publicidade

O ex-atacante sueco revelou em entrevista que a perspectiva de se tornar treinador não é algo que o atraia, principalmente devido à intensa carga de trabalho que a profissão exige. Conhecido por seu jeito direto e opiniões fortes, Ibrahimovic compartilhou sua visão sobre a dinâmica entre treinadores e jogadores, sempre destacando os aspectos que considera essências no jogo moderno.

“Se eu continuo não me vendo como treinador? Atualmente, sim. Eu não quero ser um técnico porque é muito trabalho para mim. Você tem que cobrir tantas áreas, encontrar ideias e soluções, preparar e acompanhar os jogos, treinar. Você trabalha dia e noite. Um ano como treinador parece dez anos para mim. Então não me atrai”, afirmou em entrevista para Sports Illustrated.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que Ibrahimovic rejeita a carreira de treinador?

Ibrahimovic acredita que o papel de treinador demanda uma dedicação exaustiva, com muitas responsabilidades que ele não está disposto a assumir. Segundo ele, o trabalho de treinador exige uma atenção constante a detalhes, como planejamento de jogos e acompanhamento de treinamentos, atividades que consomem tempo e energia em demasia.

Ele compara um ano na função de treinador a uma década, enfatizando que não se sente atraído por essa rotina. Mesmo afastado dessa possibilidade, Zlatan não deixa de ter uma visão clara sobre como os times devem ser geridos, defendendo que o foco principal deve ser o individualismo dos jogadores.

Publicidade

Qual é a bisão de Ibrahimovic sobre a gestão de um time?

Em sua perspectiva sobre gestão de equipes, Ibrahimovic aponta que muitos técnicos acabam tornando os jogadores meramente um componente de sua filosofia de jogo. Para ele, é fundamental que as individualidades dos atletas sejam preservadas e destacadas. Ele acredita que o verdadeiro diferencial de uma equipe está na capacidade de cada jogador influenciar o jogo de maneira única.

Ibrahimovic vê na criatividade e adaptação dos jogadores uma oportunidade para o futebol continuar se desenvolvendo e crescendo. Apesar de valorizar a importância de uma filosofia de jogo, o ex-jogador defende que o foco nas habilidades individuais pode levar a melhores resultados.

Os novos empreendimentos de Zlatan

Aposentado das quatro linhas, Ibrahimovic não se afastou completamente do mundo do esporte. Além de seu papel no Milan, ele é co-proprietário do Hammarby, um clube sueco, e investe em negócios ligados ao padel e padbol, esportes que têm ganhado popularidade tanto na Suécia quanto na Itália.

Papel como conselheiro: Atua no Milan, oferecendo sua vasta experiência em estratégia e gestão esportiva.

Atua no Milan, oferecendo sua vasta experiência em estratégia e gestão esportiva. Co-propriedade do Hammarby: Envolvimento direto na administração do clube sueco, impactando decisões importantes.

Envolvimento direto na administração do clube sueco, impactando decisões importantes. Investimentos em padel e padbol: Gerencia complexos esportivos desses esportes, demonstrando visão para novos mercados.

Com esses novos desafios, Zlatan continua a deixar sua marca além do futebol, demonstrando a mesma dedicação que o levou ao topo durante sua carreira como jogador. Sua visão empreendedora e amor pelo esporte garantem que seu legado continue a influenciar futuras gerações.