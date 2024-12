Guardiola estaria ‘desesperado’ por substituto para Rodri

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, enfrenta um grande desafio ao tentar reforçar seu elenco devido à ausência prolongada de Rodri, um jogador fundamental para o time. A lesão de Rodri deixou um vazio significativo, intensificando a necessidade de buscar alternativas no mercado de transferências de janeiro. Recentemente, uma derrota por 2 a 1 contra o Aston Villa sublinhou ainda mais a fase complicada que o clube vive atualmente.

Encontrar um substituto à altura de Rodri é uma prioridade. Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, é um dos principais alvos de Guardiola para preencher essa lacuna. Com seu contrato terminando no fim da temporada, Kimmich se apresenta como uma opção atraente, especialmente por estar listado entre os possíveis agentes livres em breve.

Alternativas no Meio-Campo do Manchester City

Além de suprir a ausência de Rodri, o reforço do meio-campo é uma necessidade evidente para o City. Mateo Kovacic é uma das opções já presentes no elenco, mas o clube procura ampliar suas alternativas. Outros nomes como Bruno Guimaraes, do Newcastle, e Martin Zubimendi, da Real Sociedad, também estão sendo considerados de acordo com relatos recentes. A intenção é encontrar jogadores que possam aumentar a qualidade e o dinamismo na equipe.

Desempenho em Queda e Janela de Transferências de Janeiro

O Manchester City vive um momento de declínio em desempenho, com apenas uma vitória nos últimos doze jogos em diferentes competições. Esse período desafiador é resultado da forma física inconsistente de alguns jogadores e da falta de lideranças em campo. A próxima janela de transferências em janeiro representa uma oportunidade vital para reforçar, não apenas o meio-campo, mas também outras áreas carentes, como o ataque e a defesa.

Objetivos do Manchester City para a Próxima Janela

Além de buscar um meio-campista central, o Manchester City também se interessa por um novo lateral e um atacante. A diretoria está focada em revitalizar a equipe para garantir um retorno ao desempenho de alto nível esperado. A busca por novos talentos reflete uma resposta à recente sequência de resultados abaixo do esperado e um esforço para fortalecer o time para a sequência da temporada.

Nas próximas semanas, o Manchester City e Pep Guardiola terão um papel crucial ao trabalhar para trazer as melhores contratações possíveis. Esta abordagem estratégica na janela de transferências é vista como essencial para superar os desafios atuais e garantir o sucesso ao final da temporada.