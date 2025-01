Goleiro de clube na Itália é investigado por envolvimento em apostas esportivas

O futebol italiano está em meio a um escândalo de manipulação de apostas, com Maduka Okoye, goleiro do Udinese, no centro das investigações. O Ministério Público da Federação Italiana apura um caso relacionado a um cartão amarelo recebido por Okoye na partida contra o Lazio, em 11 de março de 2024. Suspeitas surgiram após um volume anormal de apostas preverem a advertência, ocorrida aos 19 minutos do segundo tempo, por retardar a reposição de bola.

Publicidade

Maduka Okoye pela Udinese – Fonte: @madukaokoye



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.



Implicações Legais para Maduka Okoye

Se considerado culpado, Okoye poderá enfrentar uma suspensão de até quatro anos e multa mínima de 50 mil euros (cerca de R$ 311,7 mil). Caso não confesse, o goleiro será julgado no Tribunal Federal da Itália. O caso não apenas ameaça sua carreira, mas também reforça as preocupações com a integridade esportiva no futebol italiano.

O Papel da Udinese na Investigação

A Udinese, clube de Okoye, está colaborando com as autoridades. Caso haja omissão ou envolvimento de outros membros do clube, o time poderá enfrentar sanções, como suspensão de atividades e multa de pelo menos 30 mil euros (R$ 187,2 mil). A postura do clube será crucial para o desfecho do caso e para preservar sua reputação.

Publicidade

Próximas Etapas da Investigação

Mesmo lesionado, Okoye segue jogando enquanto as apurações continuam. Desde sua chegada ao futebol italiano, em 2023, o goleiro atuou em 37 partidas, destacando-se em nove jogos sem sofrer gols. Este caso poderá ter repercussões significativas não apenas para ele, mas para o futebol italiano como um todo, reforçando a necessidade de regulamentação mais rígida contra manipulações e corrupção no esporte.