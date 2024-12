Fifa The Best: veja quem votou em quem para o prêmio de Vinicius Jr.

O Fifa The Best 2024 é de Vinicius Jr. Após perder a Bola de Ouro para Rodri, a premiação com chancela da Fifa decretou o brasileiro como o melhor do mundo na temporada. O reconhecimento ao atacante do Real Madrid foi possível graças ao voto popular e dos capitães de seleções. Na votação entre técnicos e jornalistas, o brasileiro foi derrotado pelo espanhol do Manchester City. Confira quem votou em quem:

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A diferença entre Vinicius Jr. e Rodri foi de cinco pontos no sistema utilizado pela Fifa. O brasileiro somou 48 ptos na média que contabiliza os votos de técnicos, capitães, jornalistas e voto popular. O espanhol ficou com 43, seguido do inglês Jude Bellingham, com 37.

Publicidade

Os votos entre os jogadores capitães de seleções e a votação popular garantiram o prêmio a Vinicius. O brasileiro conseguiu quase o dobro de votos entre os jogadores e quatro vezes mais que o espanhol na votação popular.

Lionel Messi votou no brasileiro como terceiro melhor, atrás de Yamal e Mbappé. Lewandowski e Bernardo Silva, jogadores do Barcelona e City, não votaram em Vinicius Jr – assim como o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, da Itália, Luciano Spalletti, da Espanha, de La Fuente, e o icónico técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai.

Quem votou em quem no prêmio The Best 2024:

Lionel Messi: Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Vinicius Jr.

Danilo: Vinicius Jr, Jude Bellingham e Lamine Yamal

James Rodríguez: Vinicius Jr, Dani Carvajal e Jude Bellingham

Luka Modric: Vinicius Jr, Jude Bellingham e Dani Carvajal

Mo Salah: Vinicius Jr, Rodri e Dani Carjaval

Harry Kane: Rodri, Jude Bellingham e Vinicius Jr.

Joshua Kimmich: Rodri, Toni Kroos e Florian Wirtz

Virgil Van Dijk: Vinicius Jr, Erling Haaland e Rodri

Gustavo Gómez: Vinicius Jr, Rodri e Erling Haaland

Paolo Guerrero: Vinicius Jr, Lionel Messi e Federico Valverde

Robert Lewandowski: Rodri, Lamine Yamal e Dani Carvajal

Bernardo Silva: Rodri, Vinicius Jr. e Erling Haaland

Lionel Scaloni: Lionel Messi, Rodri e Jude Bellingham

Dorival Jr: Vinicius Jr, Jude Bellingham e Lamine Yamal

Didier Deschamps: Vinicius Jr, Kylian Mbappé e Rodri

Luciano Spalletti: Toni Kroos, Jude Bellingham e Lionel Messi

Luis de La Fuente: Dani Carvajal, Rodri e Lamine Yamal

Marcelo Bielsa: Lionel Messi, Rodri e Federico Valverde

Resultado final do The Best 2024:

1) Vinicius Jr. (48 ptos)

votos de técnicos: 438

votos de capitães: 617

votos da imprensa: 538

voto popular: 1,147,267

2) Rodri (43 ptos)

votos de técnicos: 461

votos de capitães: 373

votos da imprensa: 543

voto popular: 264,835

3) Bellingham (37 ptos)