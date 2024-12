Com 26 anos, Mbappé tem números melhores que Neymar e Cristiano

Kylian Mbappé, uma figura proeminente no futebol mundial, celebrou seu 26º aniversário com um impressionante legado de gols e títulos. Nascido em 20 de dezembro de 1998, em Paris, Mbappé rapidamente se destacou entre os principais jogadores do cenário atual. Sua história é uma prova de talento, determinação e grandes conquistas, tanto em clubes quanto na seleção da França.

Aos 26 anos, ele já acumulou uma notável coleção de gols e troféus, solidificando sua posição entre os maiores de sua geração. Suas estatísticas de carreira, comparáveis às de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na mesma idade, sublinham seu impacto no esporte.

Mbappé Frente aos Gigantes: Messi, Ronaldo e Neymar

Com 26 anos, Kylian Mbappé já marcou 344 gols em 477 partidas, uma marca impressionante. Para comparar, Lionel Messi havia registrado 348 gols em 461 partidas aos 26 anos, Cristiano Ronaldo contabilizava 213 em 471 jogos, e Neymar tinha 321 gols em 520 jogos. Esses números confirmam a posição de Mbappé como uma das grandes estrelas do futebol mundial.

Destacando-se não apenas nos clubes, mas também na seleção, Mbappé marcou 27 gols em 60 jogos pelo Mônaco, alcançou 256 gols em 308 partidas pelo Paris Saint-Germain e marcou 13 vezes em 23 jogos pelo Real Madrid. Na seleção francesa, ele balançou as redes 48 vezes em 86 aparições.

Os Títulos Significativos de Mbappé

Além de ser um notável goleador, Mbappé é também um vencedor nato. Ele já conquistou sete títulos do Campeonato Francês, o primeiro pelo Mônaco e os outros pelo PSG. Ainda, venceu quatro Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.

Pelo Real Madrid, Mbappé teve participação fundamental nas vitórias do Intercontinental e da Supercopa da Europa. Individualmente, ele foi eleito quatro vezes o melhor jogador do Campeonato Francês, ganhou cinco prêmios de artilheiro da Ligue 1 e foi reconhecido com o Troféu Golden Boy em 2017.

Conquistas em Competições Internacionais

Kylian Mbappé também brilhou em palcos internacionais. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022, com oito gols, assumindo um papel crucial na campanha francesa. Na Liga dos Campeões, acumulou 50 gols e foi o principal goleador na última temporada, atraindo a atenção do mundo do futebol.

Seu desempenho lhe rendeu o Prêmio Gerd Müller 2024 pela France Football, destacando-o como um dos maiores artilheiros da Europa na temporada 2023/24, na qual ele marcou 52 gols.

Expectativas para o Futuro de Mbappé

Em sua primeira temporada no Real Madrid, as expectativas em torno de Mbappé são altas. Reconhecido por sua velocidade, habilidade e instinto goleador, espera-se que ele continue a evoluir e a consolidar-se como um dos melhores jogadores de sua era.

Com apenas 26 anos, Kylian Mbappé já conquistou feitos notáveis. Com o avanço de sua carreira, a expectativa é que ele continue a brilhar e a alcançar novos patamares no cenário do futebol mundial.