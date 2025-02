Champions League: quem possui o elenco mais caro das oitavas?

A Liga dos Campeões da UEFA, um dos campeonatos mais prestigiados no futebol mundial, sempre atrai atenção não apenas pelos confrontos emocionantes, mas também pelo valor impressionante de seus jogadores em campo. Em 2025, o destaque vai para Bukayo Saka, um jovem atacante inglês do Arsenal, que se estabeleceu como o jogador de maior valor de mercado entre os classificados para as oitavas de final.

Além de Saka, que vale 163,3 milhões de euros, Lamine Yamal do Barcelona surge como uma revelação. Apesar de ter apenas 17 anos, já é considerado um dos talentos mais promissores, com um valor avaliado em 137,6 milhões de euros, ocupando a terceira posição entre os mais valiosos.

Arsenal: 1,19 bilhões de euros Barcelona: 1,01 bilhão de euros Liverpool: 0,99 bilhão de euros Bayer Leverkusen: 0,78 bilhão de euros Inter de Milão: 0,70 bilhão de euros Aston Villa: 0,65 bilhão de euros Atlético de Madrid: 0,60 bilhão de euros Lille: 0,26 bilhão de euros

Saka e Foden, dois destaques da Inglaterra – EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Quem são os gigantes que ficaram de fora das oitavas?

O novo formato da Liga dos Campeões também trouxe algumas surpresas desagradáveis para equipes tradicionais. Times como Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, Manchester City e PSG, que têm uma história rica na competição, não conseguiram vaga direta para as oitavas de final. Esses gigantes do futebol terão que competir em um playoff desafiador para avançar na competição.

Nesse cenário, o Aston Villa da Inglaterra e o Lille da França surpreenderam ao se classificarem diretamente, chutando para fora times considerados muito mais fortes.

Por que Arsenal lidera em valor de elenco?

O Arsenal se destaca entre os clubes classificados, possuindo o elenco de maior valor, estimado em 1.190,4 bilhões de euros. Esse valor não é surpreendente, considerando que além de Bukayo Saka, outros jogadores como Declan Rice, Martin Ødegaard e William Saliba enriquecem o time em termos de talento e valor de mercado. O clube representa um investimento pesado em jovens talentos que prometem retorno tanto dentro quanto fora dos gramados.

Quais são as próximas etapas da competição?

A próxima fase crucial da competição será o sorteio dos playoffs, que decidirá quais equipes terão vantagem nos próximos confrontos. Times que terminaram a fase de grupos na oitava posição são beneficiados por disputar o jogo de volta em seus estádios, proporcionando uma pequena vantagem em campo.

Os jogos das oitavas de final só começarão em março de 2025, dando uma pausa estratégica para os times melhor classificados, como Liverpool, Barcelona e Arsenal. Enquanto isso, aguardam o desenrolar dos jogos de mata-mata que definirão seus futuros adversários.

Qual o impacto do novo formato da liga?

O novo formato da Liga dos Campeões, recentemente implementado pela UEFA, busca equilibrar a competição, oferecendo mais oportunidades para equipes tradicionalmente fora do circuito das grandes vitórias. Permitindo mais espaço para surpresas e performances inesperadas, a mudança já mostra potencial de agitar o cenário europeu do futebol, redefinindo expectativas e resultados previsíveis.

Essa reconfiguração não apenas desafia a hegemonia das grandes potências futebolísticas, mas também cria novas narrativas e histórias inspiradoras na competição mais cobiçada da Europa.