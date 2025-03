Campeonato Francês: Marseille e Stade de Reims medem forças com transmissão ao vivo

No próximo sábado, dia 29 de março, às 13:00, o Marseille receberá o Stade de Reims em uma partida válida pela Ligue 1. O confronto será transmitido ao vivo pelo Prime Video, prometendo ser um jogo emocionante entre duas equipes com um histórico de rivalidade acirrada.

Publicidade

O Stade Vélodrome será o palco deste embate, onde o Marseille tentará melhorar seu retrospecto em casa contra o Stade de Reims. Com 38 jogos disputados em seu território, o Marseille conquistou 14 vitórias, enquanto o Stade de Reims saiu vitorioso em 11 ocasiões, além de 13 empates.

Jogadores do Stade de Reims – Fonte: Instagram/@stadedereims

Qual é o histórico de confrontos entre Marseille e Stade de Reims?

O histórico de confrontos entre Marseille e Stade de Reims é marcado por uma leve dominância do Stade de Reims. Ao todo, as equipes se enfrentaram 73 vezes em todas as competições. O Stade de Reims leva vantagem com 33 vitórias, enquanto o Marseille venceu 22 partidas, e 18 jogos terminaram empatados.

Publicidade

Jogando em casa, o Stade de Reims tem um desempenho superior, com 22 vitórias em 35 partidas. O Marseille, por sua vez, conseguiu vencer apenas 8 vezes como visitante, além de 5 empates. Esse retrospecto destaca a força do Stade de Reims em seus domínios.

Como foi o último encontro entre as equipes?

O último confronto entre Marseille e Stade de Reims terminou empatado em 2 a 2. A partida foi disputada no estádio do Marseille, onde Amine Harit abriu o placar aos 25 minutos. No segundo tempo, Mason Greenwood ampliou para o Marseille aos 71 minutos. No entanto, o Stade de Reims reagiu com gols de Sergio Akieme aos 51 minutos e Yaya Fofana aos 55 minutos, garantindo o empate.

O resultado refletiu a competitividade entre as equipes, que têm se alternado em vitórias e empates nos últimos encontros. Este equilíbrio promete mais um jogo disputado no próximo sábado.

Publicidade

O que esperar do jogo de sábado?

Com base no histórico recente e no desempenho das equipes, o confronto de sábado promete ser acirrado. O Marseille buscará aproveitar o apoio de sua torcida para conquistar uma vitória importante, enquanto o Stade de Reims tentará manter sua boa forma fora de casa.

Os torcedores podem esperar um jogo dinâmico e cheio de emoções, com ambas as equipes buscando somar pontos preciosos na tabela da Ligue 1. A transmissão ao vivo pelo Prime Video permitirá que os fãs acompanhem cada lance deste duelo imperdível.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.