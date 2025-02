Brest x PSG: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

O Paris Saint-Germain entra nas oitavas de final da UEFA Champions League 2024/25 após assegurar sua vaga nos playoffs com uma vitória expressiva sobre o Stuttgart. Nesta terça-feira (11), a equipe comandada por Luis Enrique enfrenta o Brest, um dos destaques das primeiras rodadas do torneio. O encontro promete ser um desafio interessante, já que o time francês busca confirmar seu favoritismo.

Publicidade

O Brest, por sua vez, liderado pelo técnico Éric Roy, chega confiante após uma sequência positiva na Ligue 1, apesar de ter sofrido algumas derrotas que impediram uma classificação direta às oitavas. O confronto será realizado no Estádio Municipal de Roudourou, em Guingamp, conhecido por sua capacidade limitada de 18.462 torcedores. A segunda parte do duelo está marcada para o dia 19 de fevereiro.

Stade Brestois pode ir à Champions League pela primeira vez na sua história – Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde assistir ao vivo Brest x PSG?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo Brest x PSG ao vivo pela Champions League 2024/25, através do canal TNT na televisão por assinatura e pelo serviço de streaming Max. A partida está agendada para esta terça-feira (11/02), com início às 14h45 (horário de Brasília).

Desafios das equipes: desfalques e estratégias

O Brest enfrenta desafios devido a lesões no elenco, incluindo ausências significativas como Bradley Locko, Jordan Amavi e Jonas Martin, todos indispostos por problemas físicos. Essas baixas exigem que Éric Roy explore as alternativas disponíveis para montar um time competitivo. Apesar disso, a confiança da equipe fortalece a expectativa de um jogo bem equilibrado, especialmente com o apoio da torcida local.

Por outro lado, o PSG, sob o comando de Luis Enrique, lida com a ausência do meio-campista Warren Zaire-Emery, fora de ação desde janeiro devido a uma entorse no tornozelo. Entretanto, a equipe parisiense conta com jogadores chave como Vitinha e Dembelé, o que coloca o time em uma boa posição para obter um resultado positivo na partida de ida.

Publicidade

O que esperar do jogo?

Com o PSG embalado por vitórias na Ligue 1 e um elenco recheado de jogadores talentosos, espera-se que eles pressionem o Brest no confronto inicial. No entanto, o Brest tem se mostrado resistente e, jogando em casa, pode surpreender seus adversários. O primeiro jogo dos playoffs da Champions League traz uma expectativa de confronto dinâmico, com o PSG visando consolidar sua vantagem e o Brest buscando criar dificuldades com o apoio de sua torcida.

Em resumo, o duelo promete ser emocionante, com cada equipe buscando tirar proveito de suas respectivas forças e superar as adversidades apresentadas pelos desfalques. Mesmo com o favoritismo do PSG, a intensidade da Champions League sempre reserva surpresas, deixando os torcedores ansiosos por um espetáculo de futebol europeu neste aguardado confronto.