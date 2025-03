Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig ao vivo: Duelo tem transmissão ao vivo; onde assistir

No próximo sábado, dia 29 de março, às 11h30, o Borussia Mönchengladbach receberá o RB Leipzig em uma partida válida pela Bundesliga. O jogo promete ser emocionante, dado o histórico de confrontos entre as duas equipes. A transmissão ao vivo será feita pela plataforma Onefootball, permitindo que os fãs acompanhem cada lance deste duelo.

Publicidade

O histórico entre Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig é marcado por confrontos intensos e equilibrados. Em 17 jogos disputados em todas as competições, o RB Leipzig leva vantagem com 10 vitórias, enquanto o Borussia Mönchengladbach venceu 3 vezes, e 4 partidas terminaram empatadas. Este retrospecto mostra a força do Leipzig nos confrontos diretos.

Jogadores do RB Leipzig – Fonte: Instagram/@rbleipzig

Como o Borussia Mönchengladbach se comporta em casa?

Jogando em casa, o Borussia Mönchengladbach tem um desempenho misto contra o RB Leipzig. Das 8 partidas realizadas no Borussia-Park, o time da casa conseguiu vencer 3 vezes, enquanto o RB Leipzig saiu vitorioso em 5 ocasiões. Este dado evidencia a dificuldade que o Mönchengladbach enfrenta ao tentar superar o Leipzig em seus domínios.

Publicidade

Qual é o desempenho do RB Leipzig em seus domínios?

Quando o confronto ocorre na casa do RB Leipzig, o time anfitrião demonstra ainda mais sua superioridade. Em 9 jogos disputados, o Leipzig venceu 5 vezes e empatou 4, sem derrotas para o Borussia Mönchengladbach. Este desempenho sólido em casa contribui para a vantagem geral do Leipzig no histórico de confrontos entre as duas equipes.

O que esperar do próximo confronto?

O último encontro entre Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig terminou em um empate sem gols, mostrando o equilíbrio entre as equipes. No entanto, com o RB Leipzig em boa fase e um histórico favorável, eles entram em campo como favoritos. Por outro lado, o Borussia Mönchengladbach busca aproveitar o apoio de sua torcida para reverter essa tendência e conquistar uma vitória importante.

Com a transmissão ao vivo pela Onefootball, os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes deste confronto da Bundesliga. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes na competição.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.