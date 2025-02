As negociações entre Palmeiras, Barcelona e Betis por Vitor Roque

O Palmeiras enfrenta uma série de desafios para garantir a contratação do atacante Vitor Roque. Atualmente, o jogador está emprestado ao Betis, da Espanha, até o final de maio, enquanto seus direitos econômicos pertencem ao Barcelona. A situação contratual complexa tem sido um obstáculo significativo para o clube brasileiro.

O principal entrave nas negociações é a resistência do Betis em liberar o jogador sem uma compensação financeira. O Palmeiras, por sua vez, reluta em pagar qualquer valor ao clube espanhol, já que pretende investir uma quantia considerável na aquisição definitiva do atleta junto ao Barcelona.

Vitor Roque – Fonte: Instagram/@vitor_roque9

Qual é a posição do Barcelona e do Betis?

O Barcelona, detentor dos direitos econômicos de Vitor Roque, já manifestou interesse em vender o jogador. No entanto, o Betis, onde o atleta está emprestado, faz jogo duro para liberá-lo antes do término do contrato de empréstimo. Essa situação cria um impasse que o Palmeiras espera resolver rapidamente, especialmente com o fechamento da janela de transferências no Brasil se aproximando.

O técnico do Betis, Manuel Pellegrini, expressou incerteza sobre o futuro de Vitor Roque no clube, destacando a importância do jogador para o elenco, mas reconhecendo que a decisão final não está em suas mãos.

O que o Palmeiras espera alcançar?

O Palmeiras busca resolver a situação antes do fechamento da janela de transferências, que ocorre em 28 de fevereiro. A presidente do clube, Leila Pereira, destacou que, embora deseje a contratação, a decisão depende de várias partes envolvidas, incluindo os clubes e o empresário do jogador.

Se não houver acordo até o fechamento da janela, o Palmeiras pode adiar a negociação para o meio do ano, visando a disputa do Mundial de Clubes. A contratação de um camisa 9 é uma prioridade para o técnico Abel Ferreira, que busca reforçar o elenco para as competições futuras.

Quais são as possíveis soluções para o impasse?

Uma das soluções discutidas é o pagamento de uma compensação financeira ao Betis para antecipar a liberação de Vitor Roque. No entanto, o Palmeiras prefere evitar esse custo adicional. Outra possibilidade é aguardar o término do empréstimo, o que permitiria ao clube negociar diretamente com o Barcelona.

As negociações continuam em andamento, com o Palmeiras pressionando por uma resolução rápida. A situação exige uma coordenação cuidadosa entre todas as partes envolvidas para garantir que o jogador possa se juntar ao elenco alviverde a tempo para as competições importantes que se aproximam.

Impacto da contratação de Vitor Roque no Palmeiras

A chegada de Vitor Roque ao Palmeiras representaria um reforço significativo para o ataque do time. O jogador é visto como uma promessa do futebol brasileiro e sua contratação poderia aumentar as chances do clube em competições nacionais e internacionais.

O Palmeiras está determinado a superar os obstáculos e garantir a contratação do atacante, demonstrando sua ambição de continuar competindo em alto nível. O desfecho das negociações será crucial para os planos do clube na temporada de 2025.

