Antony em destaque: Betis visita Leganés na La Liga; saiba onde assistir

Leganés e Real Betis se enfrentam neste domingo, 16 de março de 2025, às 10h (horário de Brasília), em uma partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Estadio Municipal de Butarque, em Leganés, e promete ser um duelo emocionante para os torcedores de ambos os times.

Publicidade

A transmissão ao vivo será feita pela ESPN 2 e também estará disponível no serviço de streaming da Disney. Este confronto é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Enquanto o Leganés luta para se afastar da zona de rebaixamento, ocupando atualmente a 17ª posição, o Real Betis busca se aproximar do G4, estando na 6ª colocação.

Antony pelo Real Betis – Fonte: Instagram/@antony00

Qual é o retrospecto e as expectativas para o jogo?

Nos últimos dez confrontos diretos entre Leganés e Real Betis, o time de Sevilha levou a melhor em cinco ocasiões, enquanto o Leganés venceu quatro vezes, havendo ainda um empate. Este equilíbrio histórico entre as equipes adiciona um tempero especial ao jogo, aumentando as expectativas dos torcedores.

Publicidade

O árbitro responsável por conduzir a partida será César Soto Grado, que terá a missão de garantir um jogo justo e bem disputado. Com ambos os times motivados por seus objetivos na temporada, a expectativa é de um confronto acirrado e repleto de emoções.

Quem é o destaque do Real Betis?

Um dos grandes destaques do Real Betis nesta temporada é o atacante brasileiro Antony. Após uma passagem conturbada pelo Manchester United, onde não conseguiu brilhar como no Ajax, Antony foi emprestado ao Betis em janeiro de 2025. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o jogador tem mostrado um desempenho notável, recuperando a confiança e o talento que o tornaram famoso no início de sua carreira.

O empréstimo de Antony ao Betis, sem opção de compra, é válido até 30 de junho de 2025. Durante esse período, o atacante tem se adaptado rapidamente ao futebol espanhol, contribuindo com gols e assistências importantes para a equipe. Sua presença em campo é um dos fatores que pode fazer a diferença no duelo contra o Leganés.

Publicidade

Como assistir ao jogo e informações adicionais?

Para os fãs que desejam acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão estará disponível na ESPN 2 e no serviço de streaming da Disney. Além disso, os torcedores podem seguir as atualizações em tempo real por meio de aplicativos de esportes e redes sociais, garantindo que não percam nenhum detalhe do confronto.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.