Ancelotti garante que Vini Jr. vencerá Bola de Ouro: ‘Sem dúvidas’

O técnico italiano Carlo Ancelotti acredita que Vinicius Júnior será o próximo Bola de Ouro. O vencedor será revelado na segunda-feira, 28, em cerimônia realizada no icônico Théâtre du Châtelet, em Paris. A declaração foi dada na véspera do El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, que acontece neste sábado, 26, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

“Podemos dizer que Vini será o próximo Ballon d’Or, sem dúvidas. Vinicius ganhará a Bola de Ouro, para mim está muito claro e não pode haver mais ninguém ganhando”, disse Ancelotti em entrevista coletiva.

O atacante brasileiro brilhou na vitória por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, em confronto pela última rodada da Champions League, marcando três dos cinco gols da equipe espanhola. Sua atuação foi exaltada pela imprensa europeia, que chegou a comparar o desempenho ao de Pelé.

Após garantir o hat-trick, Vinicius foi ao encontro de Ancelotti e o abraçou, gesto que o técnico valorizou de forma afetuosa. “Significa treinar um dos melhores do mundo. Um garoto que segue sendo muito humilde, que evoluiu muito.”

Ancelotti, que treinou o Milan em 2007, estava no comando da equipe quando Kaká, seu jogador à época, conquistou a Bola de Ouro. O ex-meia foi o último brasileiro a receber a honraria, que teve outros três vencedores do país ao longo da história: Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

O italiano também esteve à frente de times de outros quatro vencedores do prêmio de melhor do mundo. Foram eles Zinedine Zidane, em 1998, na Juventus, Andriy Shevchenko, em 2004, no Milan, Cristiano Ronaldo, em 2013 e 2014, no Real Madrid, e Karim Benzema, em 2022, também nos merengues.

Vini corre riscos?

Na edição de agosto, PLACAR provocou uma discussão sobre quem deveria vencer a premiação colhendo a preferência de 60 jornalistas de 21 países para atestar na capa que a Bola de Ouro está ameaçada para o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Assim como a France Football, a reportagem contabilizou os votos atribuindo seis pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo e três ao terceiro. Rodri (Manchester City) foi eleito com 217 pontos, contra 205 de Vini Jr. e 156 de Jude Bellingham (Real Madrid).

Muitos jornalistas citaram a Copa América ruim de Vini, além de mau comportamento em campo, como justificativa para não escolher o brasileiro. Os sucessivos episódios de racismo do qual Vini é vítima na Espanha são parte relevante do debate proposto por PLACAR (adquira a edição completa no Mercado Livre).

