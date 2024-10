Yuri Alberto marcou duas vezes no empate do Corinthians com o Racing, nesta quinta-feira, 24, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Com a grande atuação, o atacante chegou a 23 gols em 2024, igualando as temporadas de Ronaldo e Liédson, em 2009 e 2011, respectivamente.

O primeiro tento da noite foi ao receber de Memphis Depay e tocar na saída do goleiro Gabriel Arias, empatando o jogo em resposta rápida após o time argentino abrir o placar. O segundo saiu para virar o placar com um forte chute de fora da área, comemorado com um peixinho no gramado molhado da Neo Química Arena.

Apesar dos gols e do protagonismo, o Corinthians não conseguiu deixar o campo com um resultado positivo ou levar alguma vantagem para a de decisão na volta, na Argentina.

Ainda assim, o camisa 9 ainda se colocou em patamar histórico da história recente do Timão. Isso, pois, além de igualar o número de Ronaldo e Liédson, se tornou o sexto jogador com mais gols em um só ano no século XXI.

Desde 2001, apenas Carlos Tévez (com 31 gols em 2005), Deivid (com 30 gols em 2002), Jô (com 25 gols em 2017), Nilmar (com 24 gols em 2006) e Dentinho (com 24 gols em 2008) balançaram a rede mais vezes que Yuri Alberto neste ano. Ele, no entanto, ainda tem partidas a fazer na temporada.

Os artilheiros do Corinthians no século XXI

2024 – Yuri Alberto – 23 gols

2023 – Róger Guedes – 21 gols

2022 – Róger Guedes – 15 gols

2021 – Jô – 10 gols

2020 – Jô – 8 gols

2019 – Gustavo – 14 gols

2018 – Jadson – 15 gols

2017 – Jô – 25 gols

2016 – Ángel Romero – 13 gols

2015 – Vagner Love – 16 gols

2014 – Paolo Guerrero – 16 gols

2013 – Paolo Guerrero – 18 gols

2012 – Paulinho – 13 gols

2011 – Liedson – 23 gols

2010 – Bruno César – 14 gols

2009 – Ronaldo – 23 gols

2008 – Dentinho – 24 gols

2007 – Finazzi – 13 gols

2006 – Nilmar – 24 gols

2005 – Tévez – 31 gols

2004 – Jô – 10 gols

2003 – Liedson – 22 gols

2002 – Deivid – 30 gols

2001 – Luizão – 21 gols