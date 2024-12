Universidad Central: conheça o rival do Corinthians na Libertadores

O Corinthians ja conhece o seu primeiro adversário da Copa Libertadores de 2025. Após sorteio da Conmebol, o Timão já sabe que enfrentará o Universidad Central da Venezuela, na segunda fase da competição continental.

Publicidade

A primeira partida acontecerá em Caracas, capital venezuelana, na semana do dia 19 de fevereiro. Já a volta, na semana seguinte, do dia 26 de fevereiro, será na capital paulista.

Avançando, ainda antes de uma vaga na fase de grupos, o Alvinegro tem três possíveis rivais na terceira fase. São eles um representante da Bolívia ou os equatorianos El Nacional e Barcelona (veja tabela das preliminares).

Publicidade

Universidad Central: história, campanhas e destaques

O rival corintiano na segunda fase da Libertadores não é um novato no cenário de seu país. Fundado em 1950, o clube, que manda suas partidas no tradicional Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, é um dos mais antigos do futebol venezuelano e teve participações pioneiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UCV FC (@ucvfcoficial)

Em 1953, se tornou a primeira equipe da Venezuela a excursionar para a Europa, onde empatou com o Toulouse e venceu o Monaco. Quatro anos depois, venceu o primeiro Campeonato Venezuelano disputado na “era profissional”.

Porém, já nos anos 1970, um longo ostracismo tomou conta de La U (um dos apelidos do time). Após anos longe da elite, 2020 foi marcado pela mudança de ares, quando a equipe foi vice-campeã da segunda divisão e retornou à primeira prateleira.

Publicidade

Desde então, foram quatro temporadas de primeira divisão, com principal sucesso em 2024. Nesta temporada, a Universidad Central terminou na segunda posição geral e garantiu vaga em sua primeira Libertadores da história – e já para a segunda fase.

Os principais destaques da campanha foram os atacantes Juan Camilo Zapata e Charlis Ortiz, além do goleiro Miguel Silva e do meia Francisco Solé. À beira do campo, o treinador Daniel Sasso, aos 42 anos, é visto como promessa e já acumula longo trabalho no clube.