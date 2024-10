Semana decisiva: onde assistir aos jogos da Libertadores

As semifinais da Libertadores começam a ser disputadas nesta semana. Entre terça e quarta-feira, as partidas de ida dos duelos que definirão os finalistas da competição acontecem, com direito a clubes do Brasil dos dois lados do chaveamento.

Nesta terça-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), é a vez do Atlético Mineiro receber o River Plate, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Sonhando em voltar à final da competição 11 anos após vencer sua primeira taça, o Galo busca abrir o embate com êxito.

Os argentinos precisam superar a sequência atual. Já são três jogos sem vitória, o que tira o embalo da equipe que decide o confronto em como mandante, no próximo dia 29. Se avançar do Galo, o River também jogará a final em sua casa, no Estádio Monumental, em 30 de novembro.

Do outro lado das semifinais, a partida de ida entre Botafogo e Peñarol está marcada para a quarta-feira, 23, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Fogão almeja a primeira final de Libertadores da história, enquanto o time uruguaio tenta o sexto título.

O Glorioso está invicto há 12 jogos e a fase é boa, apesar do empate contra o Criciúma, pelo Brasileirão, na última sexta-feira, 18. Para os Carboneros, o momento também é positivo, com direito a três vitórias consecutivas pelo Campeonato Uruguaio.

Onde assistir à semifinal da Libertadores

Jogos de ida

22/10 – Atlético Mineiro x River Plate – ESPN e Disney+

23/10 – Botafogo x Peñarol – Globo, SporTV e Paramount+

Jogos de volta

29/10 – River Plater x Atlético Mineiro – ESPN e Disney+

30/10 – Peñarol x Botafogo – Globo, SporTV e Paramount+